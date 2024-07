Euro 2024: Racismo não me impedirá de marcar pênaltis – Ivan Toney

Ivan Toney disse que casos recentes de jogadores ingleses sofrendo abusos racistas não o impediriam de cobrar um pênalti, se necessário, na Euro 2024.

Bukayo Saka, Marcus Rashford e Jadon Sancho foram todos alvos após perderem pênaltis quando a Inglaterra perdeu a final da Euro 2020 em uma disputa por pênaltis para a Itália em Wembley. Onze pessoas foram presas posteriormente.

O técnico Gareth Southgate admitiu em junho de 2022 que considerar as possíveis repercussões para jogadores negros acrescentou “outra camada de dificuldade” à tarefa de melhorar o péssimo histórico da Inglaterra em disputas de pênaltis.

Os Três Leões foram eliminados em sete torneios após derrotas nos pênaltis, enquanto o capitão Harry Kane perdeu um pênalti no final do tempo regulamentar, quando a Inglaterra perdeu por 2 a 1 nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Toney marcou 31 de seus últimos 32 pênaltis para Brentford, e quando perguntado na quarta-feira se as experiências de Saka, Rashford e Sancho o fariam desistir de cobrar um pênalti se necessário, ele disse: “Sou uma pessoa confiante. Se eu marcar, eu marco. Se eu errar, eu erra. Temos que nos esforçar e você tem que ter coragem de cobrar um pênalti. O que tiver que ser, será. Para aqueles que abusam racialmente de um jogador por perder um pênalti ou fazer algo errado, mais tolos eles.

“Eu penso [that confidence] está dentro, dentro das pessoas ao seu redor. O gerente deposita sua confiança em você. Em todos ao seu redor, na verdade.”

Ivan Toney falava em uma entrevista coletiva em Blankenhain, Alemanha. Richard Pelham/Getty Images

A Press Association relatou no último sábado que a Unidade de Policiamento de Futebol do Reino Unido recebeu quase 600 denúncias de abusos online contra jogadores da Inglaterra desde o início da Euro 2024.

Toney também não é estranho a sofrer abusos online. Em março de 2023, um homem foi banido de estádios em todo o país por três anos após insultar racialmente Toney e, em fevereiro deste ano, Brentford condenou mais “assédio vil” que o jogador de 28 anos sofreu duas vezes no espaço de quatro semanas.

Todos os 26 jogadores participaram do treino de quarta-feira antes das quartas de final contra a Suíça, em Dusseldorf, no sábado, com Luke Shaw se esforçando para estar disponível enquanto continua se recuperando do problema no tendão que o afastou dos gramados desde fevereiro.

Uma fonte disse à ESPN que a Inglaterra experimentou uma defesa de três homens nos treinamentos, mas ainda não está claro se Southgate mudará o sistema 4-2-3-1 usado nas quatro primeiras partidas.