Euro 2024: Seleção da Inglaterra quer que Gareth Southgate fique até 2026 – Declan Rice

Declan Rice disse que Gareth Southgate “tem o apoio de todos” para permanecer como técnico da Inglaterra até a Copa do Mundo de 2026.

O contrato de Southgate expira em dezembro e, embora uma decisão só seja tomada depois da final de domingo contra a Espanha, fontes disseram à ESPN que a Federação Inglesa de Futebol (FA) gostaria que o técnico de 53 anos permanecesse no comando.

Resta saber se Southgate optará por continuar no cargo, tendo enfrentado críticas pessoais quando os torcedores vaiaram as atuações da Inglaterra no início do torneio, antes de copos de cerveja serem atirados nele após o empate na fase de grupos contra a Eslovênia.

A Inglaterra superou esse começo lento para chegar à sua primeira final em solo estrangeiro e garantir participações consecutivas em finais da Eurocopa.

“Acordei com a notícia esta manhã de que a FA queria que ele ficasse até 2026. Esta jornada e esta estrada que ele percorreu foram tão especiais”, disse Rice.

“Espero que possamos fazer algo especial por ele, com certeza, e eu sei que os rapazes adorariam que ele ficasse até 26, não há dúvidas sobre isso. A maneira como ele cuida de nós, o quão calmo ele é, como ele é como um homem-gerente, como ele é no campo de treinamento conosco, ele é o melhor.

“Mas nenhum de nós falou com ele. Isso não é da nossa conta. O que quer que ele queira fazer, o que quer que o faça feliz, tenho certeza de que ele tomará a decisão certa. Mas tenho certeza de que ele tem o apoio de todos para continuar.”