Euro 2024: Thomas Müller se aposenta da seleção alemã após saída

Thomas Müller confirmou sua aposentadoria da seleção alemã após a eliminação na Euro 2024, encerrando sua carreira internacional com 131 partidas e 45 gols.

O atacante do Bayern de Munique é o terceiro em todos os tempos em aparições pela seleção masculina da Alemanha, atrás apenas de Miroslav Klose (137) e Lothar Matthäus (150).

“Sempre me deixou muito orgulhoso de jogar pelo meu país. Comemoramos juntos e às vezes derramamos uma lágrima juntos”, disse Müller em um vídeo de despedida nas redes sociais.

“Quando tive o privilégio de fazer minha primeira aparição internacional, nunca teria sonhado com tudo isso. Gostaria de agradecer a todos os fãs e meus companheiros de seleção da Alemanha pelo apoio ao longo dos anos. Levem o entusiasmo e a alegria da Eurocopa deste ano com vocês.”

“Ninguém é como Thomas Muller. Seu valor para o futebol alemão não pode ser superestimado”, disse o chefe da seleção alemã, Rudi Voeller, em um comunicado.

“Independentemente de estar no Bayern ou na seleção nacional por todos esses anos, Thomas sempre deu a cada equipe um rosto, um caráter exemplar e um grande atacante.”

Müller estreou pela seleção em um amistoso contra a Argentina em 2010 e ganhou destaque na Copa do Mundo daquele ano, marcando cinco gols e dando três assistências para terminar como vencedor da Chuteira de Ouro.

Thomas Müller estava visivelmente emocionado após a derrota da Alemanha para a Espanha nas quartas de final da Eurocopa 2024. Kevin Voigt/GettyImages

O jogador de 34 anos fez o começo perfeito na Copa do Mundo de 2014, marcando um hat trick no jogo de abertura da Alemanha no grupo contra Portugal. Ele começou todos os sete jogos da Alemanha no torneio, marcando em três deles, incluindo a famosa demolição de 7 a 1 do Brasil na semifinal.

Müller jogou os 120 minutos completos da final contra a Argentina, quando a equipe de Joachim Löw venceu por 1 a 0 e conquistou a Copa do Mundo.

A decisão de Müller significa que o técnico alemão Julian Nagelsmann ficará sem outro jogador de longa data da seleção, depois que Toni Kroos se aposentou do futebol após a derrota nas quartas de final para a Espanha.

O futuro internacional do goleiro Manuel Neuer também está em dúvida. Neuer, 38, é o quinto jogador com mais jogos pela Alemanha, com 124 aparições.

Informações da Reuters contribuíram para esta reportagem.