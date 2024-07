Euro 2024: Torcedores da Inglaterra pedem ao Rei um ‘feriado bancário’ se vencerem a Euro 2024

A petição está circulando para que os fãs pressionem por um extra Feriado bancário se a Inglaterra sair vitoriosa da Euro 2024. A petição está ganhando força antes da final de domingo, e os torcedores estão sendo encorajados a assiná-la.

Após uma emocionante vitória sobre a Holanda, Inglaterra garantiram sua vaga no confronto final em Berlim. Os Três Leões fizeram uma recuperação notável, com Harry Kane e Ollie Watkins encontrando o fundo da rede. Kane empatou o placar convertendo um pênalti após uma revisão controversa do VAR, enquanto Watkins selou o acordo com um gol brilhante no minuto 90.

A partida não foi isenta de drama, já que o árbitro Félix Zwayer concedeu um pênalti à Inglaterra após revisão Denzel Dumfries‘ desafio ao capitão da Inglaterra. Esta decisão gerou controvérsia, com uma lenda holandesa expressando descontentamento e sugerindo que o árbitro alemão deveria ser colocado na ‘lista negra’.

Como Inglaterra se prepara para enfrentar a Espanha na final, há muito em jogo para a equipe. Gerente Gareth Southgate e os jogadores podem receber bônus substanciais se conquistarem o Euro. Além disso, Primeiro-ministro Keir Starmer prometeu comemorar a vitória se a Inglaterra triunfar.

O que é um “feriado bancário” no Reino Unido?

Um feriado bancário é um feriado nacional no Reino Unido e a dependências da Coroae também é um termo coloquial para um feriado público no República da Irlanda. No Reino Unido, o termo abrange todos os feriados públicos, sejam eles estabelecidos por lei, declarados por proclamação real ou reconhecidos por direito comum. Em contraste, na República da Irlanda, alguns feriados bancários não são considerados feriados públicos.

O termo “feriado bancário” tem origem na prática de instituições bancárias fecharem seus negócios nesses dias, uma tradição que remonta a certos dias santos.

O que diz a petição feita pelos fãs ingleses?

A petição diz: “Vossa Majestade, Com a Inglaterra tão perto de alcançar a grandeza no domingo, eu não poderia estar mais orgulhoso do time, e sei que a nação sente o mesmo. Neste verão, abençoei as cervejas Budweiser com o espírito vencedor de 1966 para inspirar a Inglaterra a trazê-lo para Casa novamente. Agora, a Inglaterra está prestes a fazer história.

“Como o último membro sobrevivente do ’66 starting XI, não posso dizer o quão incrível seria ver a Inglaterra vencer novamente. Mas este momento não é apenas sobre o time. É sobre os fãs da Inglaterra em todo o país. E como a Cerveja Oficial da Inglaterra, a Budweiser está fazendo campanha por um feriado bancário para permitir que os fãs comemorem juntos.

“Se a Inglaterra vencer, peço respeitosamente a Vossa Majestade que conceda este feriado bancário na segunda-feira, 15 de julho. Vamos dar a todos os fãs desta grande nação a chance de brindar adequadamente aos campeões conjuntos da Europa. Atenciosamente, Sir Geoff Hurst.”