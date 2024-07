Euro 2024: Treinador da Espanha elogia os que fizeram história e alerta para mais por vir

BERLIM — O técnico Luis de la Fuente comemorou os históricos espanhóis e alertou que ainda há mais por vir depois que eles se tornaram o primeiro time a vencer o Campeonato Europeu quatro vezes ao derrotar a Inglaterra por 2 a 1 na final de domingo no Estádio Olímpico.

Mikel Oyarzabal marcou o gol da vitória aos 86 minutos, depois que Cole Palmer anulou o gol de Nico Williams, e a Espanha chegou à sétima vitória em sete partidas na Euro 2024 sem precisar de pênaltis, marcando 15 gols no processo, o que estabeleceu um recorde no torneio.

No caminho para o troféu, eles tiveram que derrotar a campeã Itália, a anfitriã Alemanha e as favoritas França e Inglaterra, mas De la Fuente disse que sempre acreditou nas chances da Espanha, mesmo que ela fosse considerada azarão um mês atrás.

“Não é que eu achasse que éramos favoritos, mas senti que estávamos em posição de vencer o torneio e conseguimos”, disse o técnico da Espanha em entrevista coletiva.

“É difícil melhorar o que fizemos aqui, mas esse grupo pode continuar crescendo porque eles não se cansam de trabalhar duro, competir e tentar vencer.

“Estou orgulhoso deles e feliz com a excitação que geramos em casa. Esses jogadores fizeram história e ainda têm um longo caminho a percorrer.”

A Espanha superou a Alemanha, que venceu três Campeonatos Europeus e já venceu o torneio três vezes desde 2008.

O meio-campista Rodri — que foi obrigado a sair no intervalo devido a uma lesão contra a Inglaterra — lembrou-se da geração que venceu a competição consecutivamente em 2008 e 2012, além de uma Copa do Mundo em 2010.

“Que dia, provavelmente o melhor da minha carreira esportiva”, ele disse aos repórteres. “Somos o time mais condecorado no Campeonato Europeu.

“Houve conversas sobre as gerações anteriores que abriram caminho para nós e agora somos campeões da Europa. É um dia incrível para todos. Fizemos história.

“Nós vencemos quatro vencedores de Copas do Mundo ao longo do caminho. A mentalidade desta equipe… muitos de nós fomos campeões europeus em nível juvenil e agora somos campeões da Europa.”

Liderada por uma nova geração, a Espanha conquistou o quarto título europeu, um recorde. Etsuo Hara/Getty Images

Rodri foi eleito Jogador do Torneio após a final, com seu companheiro de equipe Lamine Yamal sendo eleito Jogador Jovem do Torneio, e há um clamor crescente para que ele ganhe a Bola de Ouro este ano, depois de também ter conquistado o título da Premier League com o Manchester City.

“Para mim, Rodri é o melhor jogador do mundo”, disse De la Fuente. “Dê a ele a Bola de Ouro agora, por favor.”

O técnico da Espanha também agradeceu aos seus jogadores por conquistarem o quarto Campeonato Europeu em Berlim, enfatizando que eles sempre acreditaram nele, mesmo que outros não tenham acreditado, depois que uma derrota para a Escócia em sua segunda partida no comando em 2023 levou a sugestões na mídia de que seu emprego estava ameaçado.

“Eu sempre tive certeza de que meus jogadores acreditavam em mim”, ele disse. “Por um ano e meio, desde que estou no comando, eles têm sido infalíveis.

“A única coisa que me preocupava era que os jogadores acreditassem em mim e fossem convencidos pelo que dizíamos.

“Agora é só felicidade, orgulho e aproveitar esse momento que conquistamos porque ninguém nos deu nada de graça.”

O sucesso da Espanha neste verão foi caracterizado por um estilo de jogo mais direto. Enquanto eles ainda desfrutam de bastante posse de bola, eles também são perigosos na transição com Williams e Yamal nas pontas.

Os dois se combinaram para marcar o primeiro gol, com Yamal registrando sua quarta assistência do torneio e Williams, eleito Jogador da Partida, marcando seu segundo gol.

“Temos mais versatilidade no nosso jogo, aproveitando as características dos jogadores que temos”, disse De la Fuente sobre o novo visual La Roja.

“Temos velocidade nas pontas, controle e posse de bola no meio e uma defesa muito sólida, o que nos deu muito equilíbrio em todas as áreas do jogo.

“Acho que alcançamos as demandas do futebol moderno. É uma mudança natural e acho que era hora de fazê-la.”

A Espanha permanecerá em Berlim até segunda-feira, quando retornará a Madri, onde fará um passeio de ônibus aberto pela cidade, terminando no Palácio de Cibeles, na capital.

As comemorações já estavam acontecendo no domingo, com fãs se reunindo por todo o país para assistir à vitória sobre a Inglaterra em telões.

De la Fuente espera que os empregadores sejam compreensivos caso as pessoas se atrase para o trabalho na segunda-feira.

“É assim que somos na Espanha, ainda é cedo para nós, meia-noite, e hoje há um motivo justificado para sair e comemorar”, disse ele quando questionado sobre as cenas em sua terra natal.

“Estou feliz como foi recebido na Espanha. É um dia para comemorar e nenhum empregador ficará chateado pela manhã porque eles também estarão comemorando.”