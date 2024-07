Euro 2024: UEFA esclarece regra da Chuteira de Ouro com Kane e Olmo empatados

BERLIM — A UEFA disse que dividirá a Chuteira de Ouro da Euro 2024 entre seis jogadores se a final de domingo entre Inglaterra e Espanha não resultar em um vencedor claro do troféu — três anos após Cristiano Ronaldo ter conquistado o prêmio na Euro 2020, apesar de estar empatado com cinco gols do tcheco Patrik Schick.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

O capitão da Inglaterra Harry Kane e o atacante espanhol Dani Olmo são dois dos seis jogadores empatados em três gols até agora no torneio, enquanto se dirigem para a final em Berlim. Cody Gakpo (Holanda), Georges Mikautadze (Geórgia), Jamal Musiala (Alemanha) e Ivan Schranz (Eslováquia) compõem a congestionada tabela de classificação.

Jude Bellingham e Fabián Ruiz chegam à final com a perspectiva de liderar a tabela de artilheiros, tendo marcado dois gols cada na Euro 2024, mas Kane e Olmo são os favoritos para se destacarem e somarem pelo menos quatro gols no Estádio Olímpico.

Mas como não há diferença entre os seis jogadores em três gols, a UEFA confirmou que o prêmio de artilheiro será dividido, a menos que um jogador consiga quebrar a marca de quatro gols.

A política marca uma mudança em relação ao torneio anterior, quando o atacante português Ronaldo foi anunciado como vencedor por ter registrado uma assistência além de seus cinco gols na Euro 2020, adiada pela pandemia. Schick, que empatou com Ronaldo em cinco gols, ficou de fora porque não havia registrado nenhuma assistência na competição.

Harry Kane marcou três gols no Campeonato Europeu de 2024. Foto de Richard Pelham/Getty Images

Se ninguém registrar o quarto gol na Euro 2024 no domingo, três gols será a menor contagem para um vencedor da Chuteira de Ouro desde a Euro 2012, quando Fernando Torres (Espanha), Mario Gomez (Alemanha) e Alan Dzagoev (Rússia) terminaram o torneio com três gols.

Torres recebeu a Chuteira de Ouro naquele ano por ter jogado menos minutos do que os jogadores que marcaram três gols.