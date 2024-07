Euro 2024: Watkins, vencedor da partida pela Inglaterra, jura que gol foi planejado

O vencedor da partida pela Inglaterra, Ollie Watkins, jurou pela sua vida que planejou o gol decisivo marcado por Cole Palmer na lateral do campo antes de entrar como substituto na vitória por 2 a 1 sobre a Holanda na Eurocopa na quarta-feira.

Com o jogo empatado em 1 a 1, Watkins e Palmer entraram em campo aos 80 minutos e marcaram um gol que entrará para a história da Inglaterra, quando o atacante do Aston Villa derrotou o goleiro holandês Bart Verbruggen nos acréscimos do segundo tempo, levando os Three Lions à segunda final consecutiva da Eurocopa.

“Inacreditável. Eu estava esperando por esse momento por semanas, por semanas”, disse Watkins após o jogo. “Foi preciso muito trabalho duro para chegar onde estou hoje, e sou grato por ter tido a oportunidade e agarrei-a com as duas mãos e estou encantado.

“Juro pela minha vida. Eu disse a Cole Palmer: ‘Estamos chegando hoje e você vai me armar’, e é por isso que fiquei tão feliz com Coley.

“Eu sabia que assim que ele pegasse a bola ele iria me jogar e você tem que ser ganancioso, tocar e finalizar e quando eu vi a bola indo para o canto inferior, foi a melhor sensação de todas.”

Foi uma doce vitória para a Inglaterra e Gareth Southgate, que foram alvo de grandes críticas dos torcedores pela falta de entusiasmo com que se saíram no torneio deste ano na Alemanha.

Mas, deixando as críticas de lado, Southgate, que assumiu em 2016, já levou o time pelo menos às quartas de final nos últimos quatro grandes torneios, sendo o único time europeu a conseguir esse feito.

Ollie Watkins marcou no final do segundo tempo e levou a Inglaterra à final da Euro 2024. Michael Regan – UEFA/UEFA via Getty Images

Eles perderam para a Itália nos pênaltis na final da Euro 2020, mas agora têm a chance de vencer a Espanha na partida de domingo em Berlim e ganhar o primeiro grande troféu masculino para a Inglaterra desde a Copa do Mundo de 1966.

“Isso mostra o jeito mais moderno da Inglaterra, mas também a resiliência e o caráter do grupo”, disse Southgate após a partida. “Ollie Watkins treinou assim todos os dias. Ele treinou para seu momento, não importa o quão frustrado esteja.

“[The players] eles se apoiavam, eles se davam muito bem e hoje à noite foi um exemplo disso.”

A Inglaterra precisou de pênaltis para superar a Suíça nas últimas oito partidas antes do gol da vitória na quarta-feira, e Southgate disse que sua equipe aprendeu com as partidas eliminatórias desde a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, onde perdeu nas semifinais para a Croácia.

“Estamos mais calmos indo para os jogos eliminatórios. Na Rússia, não víamos um jogo eliminatório há 10 anos”, disse Southgate. “Ser capaz de levar o time à primeira final no exterior, estou imensamente orgulhoso disso.”

A Inglaterra venceu a Copa do Mundo de 1966 em casa, enquanto a final da Euro 2020 também foi realizada em Wembley. Esta final será a primeira disputada fora de casa por um time da Inglaterra, com sua oponente Espanha sendo o time em forma na Euro 2024 até agora.

“Teremos que tirar a bola deles primeiro”, disse Southgate sobre seus próximos oponentes. “Não é tão simples quanto termos a bola e fazê-los correr. Temos que ser excepcionais com a bola e sem ela. Eles têm sido o melhor time.”

A Espanha é listada como favorita na final, de acordo com a ESPN BET, com La Roja em -155 e Inglaterra em +120 para vencer o torneio.

Informações da Reuters foram usadas nesta história.