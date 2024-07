Euro 2024: Yamal da Espanha rebate a etiqueta de “inexperiente”

Lamine Yamal disse que a Espanha responderá a Jens Lehmann em campo depois que o ex-goleiro os rotulou de “inexperientes” antes das quartas de final da Euro 2024 contra a Alemanha, na sexta-feira.

A Espanha, única seleção que venceu todos os quatro jogos do torneio até agora, enfrenta a anfitriã Alemanha em um duelo emocionante em Stuttgart, com os vencedores enfrentando Portugal ou França na semifinal.

Ex-goleiro alemão Lehmann é reconhecido La Roja tiveram bons resultados até agora nas finais, mas questionaram sua altura média, juventude e falta de experiência.

“É a opinião dele, o que ele vai dizer? Ele é alemão”, disse o ponta do Barcelona Yamal, que fará 17 anos um dia antes da final, em entrevista ao La Sexta.

“É uma tentativa de nos desestabilizar. Não ouvimos ninguém, mostraremos o que somos em campo.

“Mais do que ajudar a Alemanha, ajuda a Espanha, mas o melhor é mostrar isso na sexta-feira. Vamos ver se somos pequenos e inocentes.”

Os comentários de Lehmann chamando o time de Luis de la Fuente de “um time de crianças” geraram indignação na Espanha, com a primeira página do maior jornal esportivo do país, o Marca, publicando os comentários na quarta-feira.

“Apenas mais uma pessoa que não nos leva a sério”, dizia a manchete.

O meio-campista alemão Toni Kroos, que se aposentará do futebol após a Euro 2024, também reagiu a Lehmann, distanciando a seleção nacional do que ele disse.

“[Lehmann’s] as palavras não nos representam — ele sempre tem uma opinião ligeiramente diferente”, disse Kroos em entrevista coletiva.

“[Spain] demonstraram ter experiência: Rodri, [Alvaro] Morata, Nacho [Fernández], [Dani] Carvajal… Não é verdade o que ele diz.

“Estamos esperando um time espanhol de ponta. Eles jogam um bom futebol, mas nós também. Vai ser um jogo legal.”

A Espanha venceu a Geórgia por 4 a 1 nas oitavas de final e avançou para esta fase, tendo já derrotado Croácia, Itália e Albânia na fase de grupos.

A Alemanha abriu com vitórias consecutivas contra Escócia e Hungria antes de ser segurada pela Suíça. Eles então venceram a Dinamarca por 2 a 0 para marcar o encontro de sexta-feira com a Espanha na Arena Stuttgart.