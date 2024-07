Euro 2024: Yamal quebra recorde de Pelé em final internacional

O atacante espanhol Lamine Yamal se tornou o jogador mais jovem a disputar uma final de Copa do Mundo da FIFA ou Eurocopa da UEFA no domingo contra a Inglaterra, superando o recorde estabelecido pela lenda brasileira Pelé em 1958.

Yamal completou 17 anos no sábado e o jogador do Barcelona comemorou dando assistência para o primeiro gol que ajudou sua seleção a vencer a Inglaterra por 2 a 1, quando a Espanha conquistou a Eurocopa pela quarta vez, quebrando um recorde, ficando um a mais que a Alemanha.

Ele foi recompensado ao ser nomeado o Jogador Jovem do Torneio.

“É um sonho e mal posso esperar para voltar à Espanha e celebrá-lo”, disse Yamal à TVE. “É o melhor presente de aniversário que eu poderia ter recebido. Agora, quero ir e comemorar com minha família.

“Depois que empataram, pressionaram muito. Mas não sei do que esse time é feito, mas sempre acabamos voltando.”

Yamal terminou o torneio com um gol e quatro assistências, o maior número de assistências em um único Campeonato Europeu desde que os registros começaram em 1980.

Ele também se tornou o primeiro jogador a marcar ou dar assistência nas quartas de final, semifinais e final de uma única Eurocopa.

Pelé, que morreu em 2022, tinha 17 anos e 249 dias quando jogou na final da Copa do Mundo de 1958 pelo Brasil, marcando duas vezes na vitória por 5 a 2 contra a Suécia.

É a segunda vez em uma semana que Yamal supera uma marca estabelecida por Pelé. Na vitória no meio da semana sobre a França, ele se tornou o jogador mais jovem a participar da semifinal de um grande torneio de seleção nacional, o que lhe rendeu os parabéns da Fundação Pelé, que administra o legado do falecido atacante.

Lamine Yamal foi um dos destaques da Espanha na Euro 2024. (Foto de MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

“A Fundação Pelé parabeniza Lamine Yamal por este marco significativo em sua carreira e deseja que este seja o primeiro passo de uma longa e vitoriosa jornada”, disseram.

Foi um torneio de recordes para Yamal.

Ele se tornou o jogador mais jovem a disputar a Eurocopa na estreia da Espanha contra a Croácia e depois o mais jovem a marcar gols na final, quando marcou na vitória da semifinal sobre a França.

“Vimos um gênio, o produto de um gênio”, disse o técnico da Espanha, De la Fuente, em entrevista coletiva após a partida.

Yamal está no Barça desde os sete anos de idade e fez sua estreia no time principal no ano passado, quando ainda tinha 15 anos.

Na temporada passada, aos 16 anos, ele fez 50 jogos em todas as competições pelo seu clube, marcando sete gols e dando mais 10 assistências.