Evan Fournier agarra Dennis Schröder pela garganta e causa confusão antes das Olimpíadas

EUois quase na hora das Olimpíadas de verão e com elas os preparativos para muitas competições estão guardados. Essas competições incluem basquete e, para os interessados, os confrontos serão preenchidos com superestrelas da NBA e das ligas europeias.

Por causa de tudo isso, os times estão jogando amistosos internacionais e buscando afiar seus dentes para a próxima competição. No sábado, esses jogos continuaram, e todos tiveram a oportunidade de testemunhar um grande jogo e muito mais.

A Alemanha enfrentou a França no que muitos acreditavam que poderia ser um grande confronto, mas toda a atenção se voltou para as estrelas da NBA que estavam envolvidas em uma briga.

Evan Fournier agarrou Dennis Schroder pela garganta durante um encontro inesperado no chão e ele foi expulso pelos árbitros, mesmo quando o alemão foi quem começou.

Foi interessante no final

Depois de todo o empurrão e empurrão que houve, no final parecia que tudo estava bem entre eles. De acordo com relatos, eles conseguiram fazer as pazes antes que o tribunal os liberasse, trocando palavras que levaram muitos a acreditar que não havia mal algum.

Toda essa situação feia aconteceu no final do primeiro tempo, quando A França estava liderando 41 a 23 e Schroder dirigiu para a cesta em um contra-ataque. Esperando por ele na área pintada estava uma dupla de Bilal Coulibaly e Fournier, que arrancou a bola de suas mãos.

Obviamente, isso não foi bem visto, pois Schroder atacou Fournier como se fosse torcer seu pescoço, mas então recuou e Fournier reagiu fazendo o que Schroder não fez e ambos os times se encontraram naquele ponto. Felizmente, nada mais aconteceu, além da expulsão mencionada.