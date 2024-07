Evan Mobley, do Cavaliers, concorda com extensão de 5 anos e US$ 224 milhões

Evan Mobley, jogador de 2,13 m do Cleveland Cavaliers, concordou com uma extensão de contrato de novato de cinco anos e US$ 224 milhões, o que pode valer até US$ 269 milhões, disseram os agentes Joe Smith e Thad Foucher, de Wasserman, à ESPN no sábado.

Mobley, 23, rapidamente se tornou um dos melhores jovens jogadores defensivos da liga, tendo sido selecionado em terceiro lugar na votação para Jogador Defensivo do Ano em 2023, além de ter sido selecionado para o Primeiro Time de Defesa.

Ele teve uma média de 15,7 pontos, 9,4 rebotes e 1,4 bloqueios na temporada passada pelo Cleveland, além de registrar as maiores porcentagens de arremessos de sua carreira em todos os intervalos: 57,9% de aproveitamento geral, 37,3% de aproveitamento na linha de 3 pontos e 71,9% de lance livre.

Desde que chegou como a terceira escolha geral no draft da NBA de 2021 da USC, Mobley ajudou a liderar os Cavaliers a terminar em sétimo na classificação defensiva na temporada passada, primeiro no geral em 2022-23 e quinto em 2021-22. No mesmo período, Mobley também é um dos quatro jogadores — junto com Anthony Davis, Jaren Jackson Jr. e Rudy Gobert — a ter pelo menos 300 bloqueios e 150 roubos de bola, de acordo com a pesquisa da ESPN Stats and Information.

Ele também manteve os jogadores adversários em 0,86 pontos por jogada direta em isolamentos e post-ups na temporada passada, o 5º melhor entre os jogadores a defender 3 ou mais ações por jogo, de acordo com dados de rastreamento do Second Spectrum.

Mobley também teve, sem dúvida, seu melhor jogo como profissional no jogo final de Cleveland nos playoffs de 2023, quando marcou 33 pontos, 7 rebotes e 2 bloqueios em 43 minutos na derrota no Jogo 5 para o eventual campeão Boston Celtics.

Ele também fez 11 pontos, 16 rebotes e 5 bloqueios na vitória de Cleveland sobre o Orlando Magic no primeiro turno, no jogo 7 — uma vitória que deu aos Cavaliers sua primeira vitória na série sem LeBron James no elenco em mais de 30 anos.

Naquela série do Magic, Mobley se tornou o primeiro jogador dos Cavaliers a ter jogos de playoff consecutivos com pelo menos cinco bloqueios em jogos de playoff consecutivos, e seus 21 bloqueios ao longo da série de 7 jogos foram os maiores números de qualquer jogador em uma série de playoffs na história da franquia.

Ele terminou a série de Boston com médias de 21,4 pontos e 62,7% de aproveitamento nos arremessos — juntando-se a James (2016 contra o Toronto Raptors) e Kyrie Irving (2017 contra o Celtics) como os únicos jogadores com média de pelo menos 20 pontos e 60% de aproveitamento nos arremessos em uma série de playoffs na história de Cleveland.

Foi um verão produtivo para os Cavaliers, que não só assinaram com Mobley uma extensão máxima de contrato, mas também contrataram Kenny Atkinson para substituir JB Bickerstaff como técnico principal do time e assinaram com Donovan Mitchell sua própria extensão máxima de contrato de três anos, no valor de US$ 150,3 milhões, mantendo unido o núcleo de um time que foi a playoffs consecutivos e venceu 99 jogos nos últimos dois anos.

Atkinson, há muito considerado um dos melhores treinadores de desenvolvimento da liga, disse aos repórteres sobre o desejo de envolver Mobley mais ofensivamente em sua entrevista coletiva de apresentação após ser contratado por Cleveland no início deste mês.

“Sinceramente, acho que podemos colocar a bola nas mãos dele com mais frequência”, disse Atkinson, “e isso vai acontecer de várias maneiras”.

Tim Bontemps da ESPN contribuiu para esta reportagem