Ex-agente do serviço secreto de Trump explica o que ele teria feito para evitar tiroteio

Donald Trump O destacamento do Serviço Secreto está sendo criticado por uma falha de segurança depois que ele foi baleado – e um ex-agente que trabalhou com ele pensa em como eles poderiam ter evitado isso.

Mike de Geus – que trabalhou para o Serviço Secreto durante os anos de Trump e que costumava proteger o ex-presidente – disse ao TMZ que viu muitos problemas na forma como o Serviço Secreto lidou com as coisas no sábado, incluindo vários questões gritantes eles erraram.