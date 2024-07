Ex-agente do serviço secreto defende agentes femininas após tiroteio de Trump

TMZ. com

Cheryl Tyler uma ex-agente especial do Serviço Secreto, está defendendo suas colegas de uma onda de críticas após a tentativa de assassinato em Donald Trump .

Além de proteger dois presidentes, Cheryl treinou outros agentes e se juntou a nós na terça-feira no “TMZ Live” – ​​após Ataque de sábado – para contrariar aqueles que odeiam agentes femininos e para explicar como é difícil para qualquer agente obter esses detalhes… sejam eles mulheres ou homens.

Como disse Cheryl… fazer parte do Serviço Secreto não é algo fácil – é um grupo de elite de especialistas que são submetidos a rigoroso treinamento e liberdade condicional para ganhar o detalhe.

Ela acrescentou: “Então, para aqueles que acreditam que as mulheres não pertencem a esse lugar… tudo bem. Há muitos que acreditam que as mulheres não pertencem a nenhum lugar além de casa – e essa é a sua preferência”.

Enquanto os detalhes do Serviço Secreto de Trump apareciam desprovido de agentes femininas Segunda-feira à noite em Milwaukee, na Convenção Nacional Republicana, Cheryl disse que isso poderia facilmente ser uma coincidência – devido aos horários – e não uma resposta aos críticos.

A visão de Cheryl vem horas depois do Diretor do Serviço Secreto Kimberly trapaça quebrou o silêncio no tiroteio de sábado, andaimes ABC noticias ela assume total responsabilidade por toda a provação, que ela chamou de “inaceitável”.