Ex-associado de Brett Favre se declara culpado em caso de assistência social no Mississippi

O ex-sócio comercial de Brett Favre se declarou culpado de fraude eletrônica em um tribunal federal na quarta-feira, admitindo que usou o dinheiro do bem-estar social do Mississippi que sua empresa recebeu para pesquisas sobre concussão para pagar dívidas de jogo e outras dívidas, de acordo com os autos do tribunal.

O pesquisador biomédico Jacob VanLandingham se declarou culpado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Mississippi por uma acusação de fraude eletrônica por usar US$ 1,9 milhão que sua empresa, Prevacus, recebeu em fundos do governo para “enriquecer ilegalmente”, de acordo com os autos. A fraude eletrônica acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão. Ele foi liberado sob fiança.

O advogado de VanLandingham, Thomas Marshall Findley, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. VanLandingham disse anteriormente à ESPN em uma entrevista de 2022: “Eu não tinha ideia de que isso era dinheiro de assistência social, e sempre fui uma pessoa honesta quando se trata de pesquisa.”

Documentos mostram que Favre investiu mais de $ 800.000 de seu próprio dinheiro na Prevacus e fez lobby com autoridades governamentais, incluindo o ex-governador do Mississippi Phil Bryant, para obter financiamento para a empresa. Favre foi o maior investidor na Prevacus, de acordo com uma ação civil movida pelo estado em maio de 2022 contra Favre, VanLandingham e Prevacus, entre outros.

O processo do estado busca recuperar fundos desviados no que é o maior caso de fraude pública na história do estado. Pelo menos US$ 77 milhões em fundos de Assistência Temporária para Famílias Necessitadas, destinados a famílias pobres, foram mal gastos, de acordo com uma auditoria estadual do Mississippi.

Oito pessoas foram indiciadas, seis das quais se declararam culpadas por seu envolvimento, incluindo o ex-diretor de assistência social do Mississippi e o chefe de uma organização sem fins lucrativos.

Favre, um quarterback do Pro Football Hall of Fame que jogou na NFL por 20 temporadas, não foi acusado criminalmente e negou irregularidades. Um porta-voz de Favre não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Favre continua sendo réu no processo civil. No centro da disputa está uma instalação de vôlei construída em 2019 em sua alma mater, a University of Southern Mississippi. Mensagens de texto tornadas públicas em processos judiciais mostram que ele pressionou autoridades estaduais por financiamento durante o tempo em que sua filha estava no time. A fundação atlética da universidade recebeu US$ 5 milhões em fundos de assistência social. Favre doou US$ 1,4 milhão de seu próprio dinheiro para construir a instalação.