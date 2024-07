Ex-campeã do UFC Ronda Rousey revela que está grávida do segundo filho

Ronda Rousey está prestes a ser mãe pela segunda vez.

A ex-campeã peso galo feminino do UFC fez o anúncio na quinta-feira na San Diego Comic-Con de 2024. A membro do Hall da Fama do UFC que virou estrela da WWE estava promovendo sua próxima história em quadrinhos Espere o inesperado em um painel apresentado por Dave Bautista.

“Essa experiência em si tem sido muito gratificante, e com o seu apoio, espero continuar a ser uma graphic novelista”, disse Rousey (h/t Extra). “Não ataca tanto meu corpo, então talvez eu possa continuar fazendo isso até ficar velha, ou pelo menos enquanto eu continuo tendo esses bebês.

“Alguém notou que estou muito grávida agora? Sim, estou tão grávida quanto ‘Mãe’ está na maioria dos quadrinhos.”

Na sexta-feira, Rousey acrescentou mais detalhes em uma postagem no Instagram, anunciando que terá uma segunda filha.

Rousey, que é casada com o ex-peso pesado do UFC Travis Browne, tem uma filha de dois anos, La’akea, que nasceu em setembro de 2021.

Uma campanha no Kickstarter está em andamento para a história em quadrinhos de 160 páginas.