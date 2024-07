Ex-campeão Douglas Lima marca primeira luta desde que renovou com o Bellator

Douglas Lima retomará sua carreira no Bellator em San Diego no dia 7 de setembro, quando enfrentará Dana BrancoSérie Contender de veterano Aaron Jeffery em um confronto de pesos médios.

Os responsáveis ​​pela promoção confirmaram a reserva ao MMA Fighting.

O card do Bellator Champions traz Usman Nurmagomedov x Alexander Shabliy pelo título dos leves no evento principal, com transmissão ao vivo pela MAX.

Lima (33-11) reclamou publicamente que foi colocado “de lado por um ano” depois que a PFL supostamente considerou que sua bolsa estava “muito alta” após a fusão PFL-Bellator. Lima finalmente chegou a um acordo com a promoção em questão de dias, e agora tem uma luta marcada.

Lima é um dos campeões mais bem-sucedidos da história do Bellator, derrotando nomes como Michael Page, Rory MacDonald, Andrey Koreshkov e Paul Daley, mas ficou encurralado após perder quatro seguidas de 2020 a 2022. No entanto, Lima quebrou essa queda em sua luta mais recente em maio de 2023, derrotando Costello van Steenis por decisão.

Jeffery (14-5) venceu três de cinco sob a bandeira do Bellator, incluindo finalizações sobre Austin Vanderford e Fabio Aguiar. Jeffery, que perdeu uma decisão para Caio Borralho no DWCS em 2021, estava no lado perdedor de uma decisão em sua luta mais recente contra Fabian Edwards.

A escalação atual do Bellator Champions Series: San Diego inclui Raufeon Stots x Marcos Breno na vaga do co-evento principal, bem como Lorenz Larkin x Levan Chokheli, anunciou o Bellator na terça-feira.

Stots (20-2) se recuperou de uma derrota para o campeão Patchy Mix com uma vitória por decisão sobre Danny Sabatello em novembro passado, aumentando seu recorde promocional para 8-1. Stots, que agora tem duas vitórias sobre Sabatello, também derrotou nomes como Juan Archuleta, Magomed Magomedov e Keith Lee sob a bandeira do Bellator.

Breno (15-3), por outro lado, está tentando se recuperar de uma derrota para Sabatello em sua aparição mais recente em abril de 2023, que reduziu seu recorde no Bellator para 1-1. O talento de 135 libras venceu uma decisão sobre Josh Hill no final de 2022 em sua estreia no Bellator após derrotar os companheiros de promessas Ary Farias e Leandro da Silva na cena regional brasileira.

Larkin (26-8, 2 NCs), que derrotou Alan Domínguez em menos de cinco minutos no PFL 6 em junho passado, retorna ao octógono do Bellator buscando recompor uma sequência após ver sua sequência invicta de oito lutas ser quebrada em uma decisão dividida para Andrey Koreshkov em julho de 2023.

Chokheli (13-2, 1 NC) venceu suas últimas três lutas pelo Bellator, conquistando decisões sobre Roman Faraldo e Michael Lombardo antes de finalizar Sabah Homasi em menos de dois minutos no Bellator 299 em Dublin.