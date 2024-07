Ex-chefes DL Isaiah Buggs recebe trabalho duro por crueldade animal

TUSCALOOSA, Alabama — O ex-jogador de linha defensiva do Kansas City Chiefs, Isaiah Buggs, foi condenado por duas acusações de crueldade contra animais.

A juíza distrital do condado de Tuscaloosa, Joanne Jannik, sentenciou Buggs em 19 de julho a um ano de trabalhos forçados, ordenando que ele cumprisse 60 dias. O restante seria suspenso por dois anos “pendente do comportamento do réu”.

Buggs, 27, também não tem permissão para ter ou estar perto de armas de fogo ou possuir cães ou gatos. Ele está apelando do veredito.

Os Chiefs soltaram Buggs em 24 de junho, oito dias após sua segunda prisão recente no Alabama. Ele foi preso sob acusação de violência doméstica/roubo e liberado sob fiança de $ 5.000, de acordo com registros do Gabinete do Xerife do Condado de Tuscaloosa.

O tackle de ataque do Alabama jogou três temporadas pelo Pittsburgh Steelers antes de passar as últimas duas com o Detroit Lions. Ele começou 23 jogos e apareceu em 56 em sua carreira, com 89 tackles e dois sacks. Ele assinou um contrato de $ 1.292.500 com o Kansas City para a próxima temporada.