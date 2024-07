Ex-craque do softball de Stanford, NiJaree Canady se compromete com a Texas Tech

A ex-arremessadora de Stanford, NiJaree Canady, Jogadora Universitária de Softball dos EUA de 2024, se comprometeu com a Texas Tech fora do portal de transferências e se juntará aos Red Raiders na próxima primavera em um acordo recorde de nome, imagem e semelhança que deve abalar o mundo do softball universitário, ela disse à ESPN na quarta-feira.

Canady entrou no portal em 17 de junho após liderar Stanford em participações consecutivas na Women’s College World Series em 2023 e 2024, com uma ERA de 0,67 com 555 strikeouts em 365⅔ innings em suas temporadas de caloura e segunda temporada com o Cardinal.

Seu acordo NIL com a Texas Tech chegará a sete dígitos anualmente, disse uma fonte à ESPN. É um acordo sem precedentes para uma jogadora de softball universitária, possibilitado pelos impulsionadores da Texas Tech, John e Tracy Sellers.

Esses últimos dois anos foram incríveis e eu agradeço @StanfordSball para a viagem da vida. Animado pelo que está por vir! @TexasTechSB foto.twitter.com/C017QT51Gp — NiJaree Canady (@CanadyNijaree) 24 de julho de 2024

Canady, um destro de Topeka, Kansas, se transfere para o Texas Tech com dois anos de elegibilidade restantes e representa uma adição monumental na offseason para o técnico do primeiro ano Gerry Glasco, que foi contratado em Lubbock em junho após sete temporadas na Louisiana.

O compromisso de Canady encerra o recrutamento de portal mais seguido desde o final da temporada de softball de 2024. A Arremessadora do Ano da Pac-12 de 2024 confirmou que fez viagens para Tennessee, Alabama, UCLA e Kansas no mês passado antes de fechar com uma visita ao Red Raiders esta semana. Na quarta-feira, Canady havia reduzido sua decisão para um retorno a Stanford ou uma mudança para a Texas Tech. Ela finalmente se comprometeu com o Red Raiders antes de deixar Lubbock, influenciada pela visão de Glasco para um programa que nunca chegou à Women’s College World Series em sua história.

“Acho que o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de jogadores que começaram a segui-lo nos dias e semanas seguintes [Glasco arrived at Texas Tech]Canady disse à ESPN. “… Algumas crianças até escolheram não ter contato quando chegaram ao portal porque sabiam que queriam segui-lo aonde quer que ele fosse. Acho que isso fala muito bem dele como treinador.”

Junto com o discurso de Glasco, Canady destacou a NIL como um fator a ser considerado por todas as transferências na era moderna do atletismo universitário e reconheceu seu papel em seu processo de tomada de decisão.

O acordo de Canady com o Red Raiders superou uma oferta de seis dígitos de Stanford que a tornaria a atleta feminina mais bem paga da história da escola, disseram fontes à ESPN. Canady também apontou oportunidades potenciais na Texas Tech por meio de um acordo recentemente anunciado entre a escola, a Adidas e o Kansas City Chiefs e o ex-quarterback do Red Raiders, Patrick Mahomes.

“Eu nunca poderia ter imaginado isso”, disse Canady à ESPN. “Mas sinto que precisamos investir em esportes femininos. Vimos isso com o basquete feminino este ano: você investe em esportes femininos e o basquete feminino simplesmente explodiu em um cenário nacional. Acho que a mesma coisa aconteceu com o softball. … Se eu fizer parte disso, mesmo que seja uma pequena parte, esse é todo o meu sonho.”

NiJaree Canady, que disse que está se transferindo para a Texas Tech, foi nomeada Jogadora Universitária de Softball dos EUA de 2024 como aluna do segundo ano na temporada passada, depois de ter um desempenho de 24-7 com uma ERA de 0,73 e 337 strikeouts para Stanford. Brett Rojo-USA TODAY Esportes

Canady agora vai para a Texas Tech depois de liderar a nação com uma ERA de 0,73 e 337 strikeouts em 2024, somando um recorde de 24-7 no círculo durante sua segunda temporada em Stanford. Emergindo como uma das principais arremessadoras do softball universitário em duas temporadas com o Cardinal, Canady foi a força motriz em levar o programa ao seu primeiro par de aparições na Women’s College World Series desde 2004 sob o comando da treinadora do sétimo ano Jessica Allister.

“Esses últimos dois anos em Stanford foram nada menos que incríveis — eu realmente quero dizer isso”, disse Canady. “Eu amo meus treinadores e companheiros de equipe. Foi a jornada de uma vida e eu não trocaria esses dois anos por nada.”

O próximo desafio de Canady será liderar um programa do Texas Tech que chegou ao torneio da NCAA apenas seis vezes na história do programa, pronto para enfrentar uma conferência Big 12 que agora não conta com os favoritos anteriores da liga, Oklahoma e Texas, em 2025. Os Red Raiders fecharam a temporada de 2024 com um recorde de 29-21 sob o comando de Craig Snider, que renunciou para assumir uma função de assistente no Tennessee após duas temporadas no Texas Tech.

Glasco chegou para assumir o comando dos Red Raiders no mês passado, após liderar Louisiana para um recorde de 45-19 na primavera passada, incluindo uma vitória sobre o eventual campeão nacional Oklahoma em 3 de março. Os Ragin’ Cajuns chegaram ao torneio da NCAA seis vezes sob a liderança de Glasco, emergindo como concorrentes perenes do Sun Belt, enquanto alcançavam uma porcentagem de vitórias de 0,773 em suas sete temporadas no comando.

Canady estreará na próxima primavera consolidado como o ás de uma equipe do Red Raiders que deve incluir quatro outros arremessadores em 2025, incluindo a transferida Chloe Riassetto, que teve 11-2 com uma ERA de carreira de 2,21 em duas temporadas na Louisiana. No total, Canady representa a nona e mais importante adição de transferência da offseason do Texas Tech, um grupo que inclui cinco jogadores que seguiram Glasco do Ragin’ Cajuns.

Ainda há dúvidas sobre se os Red Raiders têm um elenco capaz de participar de um torneio da NCAA em 2025. Mas, após o comprometimento sísmico de Canady, a Texas Tech embarcará em 2025 com uma estrela do calibre da Women’s College World Series no time e os olhos do mundo do softball voltados para Lubbock.

“Meu objetivo todo ano é vencer o Women’s College World Series, então esse é meu objetivo agora”, disse Canady. “Acho que há um bom núcleo jovem chegando e muitos bons jogadores da Louisiana. Eles são todos craques e pareciam muito bons. Poder competir no Big 12… Acho que será divertido.”