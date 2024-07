Ex-estrela de ‘Howard Stern Show’ Elisa Jordana se declara culpada de agressão

Elis Jordana está deixando seus problemas legais para trás… aceitando uma contestação em seu caso de agressão… mas as autoridades analisarão sua saúde mental como parte do acordo.

Se ela concluir com êxito a liberdade condicional, isso fechará o livro sobre a saga jurídica de Jordana, que começou no início de abril, quando – durante uma transmissão ao vivo – ela e Bahram Alipur seu então noivo, entrou em uma briga física… com Jordana batendo nele várias vezes.

Entramos em contato com Jordana, que disse ao TMZ… “Senti muito apoio das pessoas e agradeço por ter outra chance na vida porque estava apavorado com aquela situação. Tudo o que o tribunal me disse para fazer me ajudou , estou trabalhando novamente e sinto muita esperança no futuro.”