Ex-estrela do CFB que virou agente do serviço secreto chama o tiroteio de Trump de ‘indesculpável’

Agente aposentado do serviço secreto dos EUA David Hoffmann duas vezes estrela do futebol americano, está avaliando se sua antiga agência deixou cair a bola durante a tentativa de assassinato de Donald Trump dizendo que a tragédia nunca deveria ter acontecido.

“Vou lhe dizer que é muito frustrante”, disse Hoffmann Babcock é o TMZ Esportes “ programa de TV (vai ao ar todas as noites em FS1 ) … “você realmente irrita que isso tenha acontecido.”

O agente especial de longa data do USSS acrescentou… “Às vezes todo mundo diz ‘coisas acontecem’, mas isso é algo que simplesmente não pode acontecer. .”

Hoffmann passou 23 anos no Serviço Secreto dos Estados Unidos – protegendo Bill Clinton dar George W. Bush entre outros – antes de se aposentar da agência federal de aplicação da lei em 2021.

Após o Butler, PA tentativa de assassinato muitos questionaram se o Serviço Secreto estragou tudo e, em vez de se concentrar no seu objectivo principal (manter o POTUS seguro), a agência deixou outros factores entrarem em jogo, criando uma situação potencialmente perigosa.

“Acho que todos concordariam em colocar as melhores pessoas lá fora, fazer testes para tudo, ter que formar essas equipes”, explicou David.

Para sua informação, o USSS descreve “CAT” como uma “unidade especializada dentro do Serviço Secreto dos EUA que fornece apoio tático global em tempo integral à Divisão de Proteção Presidencial”.

Também conversamos com David sobre os agentes que subiram ao palco e pularam sobre Trump, enquanto as balas voavam em sua direção… além de saber se a agência normalmente teria uma posição de tiro elevada com um tiro certeiro contra o presidente.