Ex-estrela do UFC Darren Till pronto para luta de boxe de última hora no Social Knockout 3 neste fim de semana

Darren Till entrará no ringue de boxe neste fim de semana.

Várias pessoas com conhecimento da situação confirmaram ao MMA Fighting que o desafiante ao título do UFC enfrenta o veterano do UAE Warriors, Moh Mutie, no Social Knockout 3, após um anúncio do promotor. O evento acontece neste sábado na Coca-Cola Arena, em Dubai.

O fundador da Social Knockout, Tom Khan, confirmou ao MMA Fighting que a luta terá quatro rounds na divisão dos pesos-médios.

Till está definido para sua primeira luta desde que se separou do UFC após perder três seguidas, e cinco de seis dentro do octógono. O lutador de 31 anos foi parado pelo atual campeão dos médios do UFC Dricus du Plessis em sua última aparição promocional no UFC 282 em dezembro de 2022. Till foi anunciado para enfrentar Julio Caesar Chavez Jr. na data original para Jake Paul vs. Mike Tyson em 20 de julho antes do evento ser transferido. Paul continua no card para lutar contra Mike Perry, enquanto Chavez agora enfrenta Uriah Hall no card.

Mutie é um veterano de cinco lutas de MMA profissional. Em suas duas últimas lutas, “The Palestinian Gorilla” lutou até o empate e conquistou uma vitória por nocaute técnico no primeiro round pelo Middle East Fighting Championship.

O terceiro evento promocional com influenciadores sociais se enfrentando será transmitido pela Ex-Sports.TV por US$ 9,99.