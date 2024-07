Ex-guitarrista do Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer, processado por homicídio culposo

O TMZ também obteve o vídeo do suposto incidente… mostrando um homem atravessando uma rua na faixa de pedestres quando é atropelado por trás por um SUV preto fazendo uma curva à esquerda. O processo diz que Josh estava dirigindo o carro e nem sequer pisou no freio. Ele também é acusado de se distrair ao volante.

Josh tocou guitarra no Red Hot Chili Peppers de 2009 a 2019 e foi introduzido junto com a banda no Rock and Roll Hall of Fame em 2012, quando era então o mais jovem homenageado de todos os tempos.