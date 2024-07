Ex-jogador da NBA Budinger vence estreia olímpica no vôlei de praia

PARIS — Chase Budinger nunca esqueceu o quão mal jogou em seu primeiro jogo da NBA. Ele só terá boas lembranças de sua estreia olímpica.

O ex-jogador profissional de basquete do Arizona e seu parceiro, Miles Evans, derrotaram a anfitriã França em sets diretos na segunda-feira e avançaram tranquilamente na partida de abertura do torneio de vôlei de praia de Paris.

“Eu realmente tentei usar minha experiência no basquete de jogar diante de grandes multidões para ficar calmo o tempo todo”, disse Budinger após uma vitória de 21-14, 21-11. “Mas definitivamente não foi assim por dentro.”

Budinger passou sete anos na NBA, principalmente como jogador de banco dos Rockets e Timberwolves, antes de se voltar para o vôlei de praia para realizar um sonho olímpico. Seu primeiro jogo na NBA, ele ainda se lembra, “joguei mal”.

“Na viagem de ônibus para cá, eu estava contando a Miles sobre meu primeiro jogo de basquete, sobre o quão nervoso eu estava e como o nervosismo realmente me pegou”, disse Budinger. “Eu estava 0-para-2 [from 3-point range]tive dois turnovers e um dos meus arremessos foi uma bola aérea. Então os nervos afetaram meu jogo.”

No Estádio da Torre Eiffel, na segunda-feira, o nervosismo não o afetou — mesmo contra um time francês que havia vencido os últimos três confrontos da turnê internacional.

“Levei seis anos. Levei muito tempo para finalmente atingir esse objetivo e estou aqui competindo nas Olimpíadas”, disse Budinger. “E não há sensação melhor.”

Budinger e Evans marcaram os três primeiros pontos e nunca ficaram atrás no primeiro set. No segundo, a França conseguiu uma vantagem de 3-1 antes que os americanos ganhassem os três pontos seguintes e terminassem a partida em apenas 32 minutos.

“É um dos melhores começos que poderíamos imaginar”, disse Evans. “Eu tinha todos esses cenários ruins na minha cabeça indo para essa partida. Estou super grato por termos conseguido superar isso.”

Diferentemente de sua estreia na NBA contra o Portland Trail Blazers em 2009, Budinger disse: “Senti que aqui, consegui alguns pontos no começo. Isso ajudou a aliviar um pouco daquele estresse, daquele nervosismo e me permitiu jogar mais meu jogo sem que isso me afetasse tanto.”

Em outra ação notável na praia na segunda-feira, as americanas Kristen Nuss e Taryn Kloth derrotaram a medalhista de prata de Tóquio, Taliqua Clancy, da Austrália, e sua nova parceira, Mariafe Artacho del Solar, em sets diretos para melhorar para 2-0 em Paris.

A França varreu a medalhista de ouro do Rio Laura Ludwig, da Alemanha, e sua nova parceira, Louisa Lippmann. O Catar, medalhista de bronze em Tóquio no lado masculino, derrotou a Suécia, a primeira colocada, por 2 a 1, para melhorar para 2 a 0 na fase de grupos.