Ex-jogador da NFL Daniel Muir, esposa presa após filho desaparecido ser encontrado em segurança

De acordo com a Polícia Estadual de Indiana, o filho de Muir, de 14 anos Brison foi localizado depois que uma equipe da SWAT invadiu a casa de Muir em Indianápolis por volta das 6h da quarta-feira.

Um Alerta Prata foi emitido pela primeira vez quando Bryson desapareceu depois de visitar a casa de sua avó em Cleveland, Ohio, em 16 de junho. A avó disse à polícia que Bryson estava com um olho roxo e um lábio quebrado diante de sua mãe, cristão Busquei ele.

O Departamento de Polícia de Garfield Heights (OH) localizou o carro de Kristen… mas Bryson não foi encontrado em lugar nenhum.

O ISP acreditava que Bryson estava em perigo… e o Departamento de Serviços Infantis do Condado de Cass solicitou uma investigação sobre as alegações de agressão doméstica contra Bryson.

O ISP disse que eles fizeram contato com Daniel e Kristen… que inicialmente concordaram em trazer Bryson para se encontrar com eles, mas “desistiram do acordo que sinalizou uma falta de vontade de cooperar”.