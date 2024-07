Ex-jogador do Dolphins e do Cards, Kenyan Drake anuncia aposentadoria

O running back Kenyan Drake anunciou sua aposentadoria da NFL nas redes sociais na sexta-feira, após oito temporadas na liga.

“Foi uma jornada incrível”, escreveu Drake no Instagram. “Difícil de acreditar [eight] as estações vieram e se foram. Eu amei a jornada — as vitórias, os momentos grandes e pequenos, a camaradagem, a energia, tudo isso… Pronto para aproveitar uma pequena aposentadoria e ver onde o próximo capítulo me levará. Obrigado a todos que estavam comigo na jornada — não mudaria nada.”

Drake foi selecionado pelo Miami Dolphins na terceira rodada do draft da NFL de 2016 após quatro anos no Alabama. Ele se destacou pelo Crimson Tide, totalizando 1.495 jardas corridas e 23 touchdowns em seu tempo em Tuscaloosa.

Com Miami, Drake lentamente se tornou parte principal da unidade de times especiais e do ataque terrestre, registrando 883 jardas de scrimmage em 2017. Sua jogada mais famosa com os Dolphins ocorreu em 9 de dezembro de 2018, quando ele completou o “Milagre em Miami” ao fazer um passe lateral para a end zone quando o tempo acabou para derrotar o New England Patriots.

Drake foi negociado com o Arizona Cardinals em 2019 e alcançou a melhor marca da carreira, 955 jardas corridas e 10 touchdowns um ano depois. Seu sucesso levou a um acordo de dois anos com o Las Vegas Raiders, mas eles o dispensaram em agosto de 2022.

Drake foi mais recentemente um membro do Green Bay Packers. Ele fez apenas uma aparição com os Packers após dois anos em Baltimore, onde começou apenas cinco jogos.