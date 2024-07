Ex-lutador do UFC Darren Till, Moh Mutie tem confronto acirrado antes do Social Knockout 3

O ex-desafiante ao título do UFC Darren Till está pronto para retornar à ação.

Em sua primeira luta desde que saiu do UFC, Till competirá em um confronto de quatro rounds de peso-cruzador contra Moh Mutie no card principal do evento de boxe Social Knockout 3 no sábado na Coca-Cola Arena em Dubai. Na sexta-feira, Till e Mutie ficaram cara a cara na pesagem cerimonial do evento, onde os níveis de energia estavam fora das tabelas para ambos os competidores.

Confira o confronto final abaixo.

Till pesava 199,5 libras, enquanto Motie atingiu a balança com 200,2 libras.

Till entra em combate para sua primeira luta desde uma derrota por nocaute para o atual campeão dos médios do UFC Dricus du Plessis no UFC 282 em dezembro de 2022. “The Gorilla” fez 12 aparições no octógono, indo 6-5-1, mas perdeu três seguidas e cinco de seis antes de sair da empresa. O lutador de 31 anos lutou pelo título dos médios do UFC no UFC 228 em setembro de 2018, sofrendo uma derrota por nocaute técnico no segundo round para Tyron Woodley.

Mutie é um veterano de cinco lutas no MMA profissional e entra na luta invicto em suas duas últimas aparições — um empate e uma vitória por nocaute técnico no primeiro round pelo Middle East Fighting Championship — e também competiu três vezes pelo UAE Warriors.

Social Knockout 3 será transmitido no Ex-Sports.TV por US$ 9,99.