Ex-RB do Broncos Terrell Davis diz que foi injustamente removido do voo

O running back do Hall da Fama Terrell Davis disse que foi algemado e retirado de um avião no sábado após uma falsa acusação de uma comissária de bordo.

Davis, que teve uma temporada de 2.000 jardas e venceu dois Super Bowls com o Denver Broncos, divulgou uma declaração com sua versão dos acontecimentos na segunda-feira no Instagram.

Davis, 51, disse que estava em um voo da United Airlines de Denver para Orange County, Califórnia, no sábado, com sua esposa e três filhos quando um de seus filhos pediu um copo de gelo a uma comissária de bordo.

“O comissário de bordo não ouviu ou ignorou seu pedido e continuou passando pela nossa fileira”, escreveu Davis. “Eu calmamente alcancei atrás de mim e bati levemente em seu braço para chamar sua atenção para pedir novamente um copo de gelo para meu filho. Sua resposta e os eventos que se seguiram devem surpreender a todos nós.”

Segundo Davis, a comissária de bordo gritou: “Não me bata!” em resposta.

“Fiquei confuso, assim como os passageiros na minha frente que testemunharam a troca”, ele continuou. “Não pensei em nada além de que esse funcionário em particular foi incrivelmente rude e descaradamente errado em suas acusações de que eu o agredi.”

Davis disse que não teve mais interações com a comissária de bordo, mas quando o avião pousou, o piloto pediu que todos os passageiros permanecessem sentados.

Davis disse que seis agentes do FBI e autoridades locais embarcaram no avião e o algemaram na frente de sua família e depois o retiraram do voo.

“Fiquei — e continuo — humilhado, envergonhado, impotente e com raiva”, escreveu Davis.

Depois de explicar a situação às autoridades, Davis disse que eles determinaram que o comissário de bordo estava “impreciso” e os agentes pediram desculpas a ele e o deixaram ir.

Autoridades da United Airlines disseram ao The Denver Post na segunda-feira que o comissário de bordo envolvido no incidente foi afastado do serviço enquanto “analisamos esse assunto de perto”.

“Este claramente não é o tipo de experiência de viagem que buscamos proporcionar, e entramos em contato com a equipe do Sr. Davis para nos desculpar”, disse a companhia aérea em um comunicado.

Em um e-mail ao The Denver Post, a porta-voz do FBI em Los Angeles, Laura Eimiller, confirmou que agentes do FBI e autoridades policiais responderam ao Aeroporto John Wayne do Condado de Orange no sábado por um incidente em um voo “que exigiu investigação adicional”.

Os advogados de Davis disseram que o que aconteceu no voo foi “terrível e perturbador, para dizer o mínimo”, de acordo com o jornal.

“Planejamos investigar completamente os eventos que ocorreram e estamos entrando em contato ativamente com a United Airlines sobre esse assunto”, disse Parker Stinar, sócio-gerente do escritório de advocacia Stinar Gould Grieco & Hensley, em Chicago, em um comunicado na segunda-feira.

Davis jogou de 1995 a 2001 com os Broncos, que o recrutaram na sexta rodada em 1995. Ele correu por 7.607 jardas e 60 touchdowns, incluindo 2.008 jardas e 21 TDs durante sua temporada de MVP em 1998. Ele ajudou Denver a vencer o Super Bowls XXXII e XXXIII e foi introduzido no Hall da Fama em 2017.

Informações da Field Level Media foram usadas neste relatório.