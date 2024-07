Ex-técnico do Tigres entra com ação contra clube por acusações de vazamento

O ex-técnico do Tigres, Roberto Dante Siboldi, entrou com uma ação judicial contra a diretoria do time da Liga MX por acusar falsamente seu assistente técnico Miguel de Jesus Fuente de vender informações privilegiadas ao rival Monterrey e, consequentemente, por não renovar seu contrato como treinador principal.

Siboldi chegou ao Tigres em 10 de abril de 2023 e naquele ano levou o time ao troféu Clausura, à Copa dos Campeões e ao Campeones de Campeones antes de partir oficialmente em 4 de junho de 2024. Ao anunciar sua demissão, o time não forneceu publicamente uma explicação, mas vários meios de comunicação no México relataram que o Tigres vazou informações sobre as supostas ações fraudulentas de De Jesus Fuente.

Siboldi revelou desde então que se juntou ao presidente do clube Mauricio Culebro e ao vice-presidente executivo Mauricio Doehner para uma reunião dois dias antes de sua saída. Os executivos do Tigres disseram que o técnico assistente De Jesus Fuente “traiu” o time ao fornecer ao Monterey informações táticas cruciais antes da partida das quartas de final do Clausura de 2024, que o Tigres perdeu por 3 a 2 no total.

De acordo com o ex-técnico, Culebro e Doehner alegaram ter evidências conclusivas da situação, que incluíam áudio, vídeos e fotos, mas não mostraram nada ao ex-técnico.

O técnico Robert Siboldi, que foi demitido pelo Tigres e deixou o time em 4 de junho, entrou com uma ação judicial contra seu antigo empregador. Imagens Getty

“Disseram-me que eu era uma vítima, [I quote his words]que eu era apenas um dano colateral. Eles me pediram para pensar bem sobre como eu queria deixar o clube, já que minha separação ou saída era definitiva, para retornar no dia seguinte e eles me dariam uma saída decente para me manchar o menos possível”, disse Siboldi em um comunicado na segunda-feira.

“Miguel Fuentes estava sendo o vilão, mas o vilão de uma história inventada e implantada. A pergunta crucial em casa era: você viu? Eles lhe mostraram alguma evidência? Minha resposta foi ‘não’.”

Siboldi também revelou que Culebro e Doehner interrogaram De Jesus Fuente por mais de uma hora e removeram seu celular pessoal, antes que o assistente técnico negasse todas as acusações.

Devido à resposta de De Jesus Fuentes, Siboldi passou a solicitar provas físicas e evidências das ações ditas por seu assistente aos membros do conselho. Ele foi recebido com “cópias em preto e branco, borradas e praticamente ilegíveis dos supostos chats”.

Para obter clareza, o ex-técnico recorreu ao sistema legal para buscar certas respostas que o Tigres não conseguiu fornecer. Siboldi entrou com uma Conciliação Prejudicial, um tipo de ação legal no México para resolver disputas sem ir ao tribunal.

“Fui forçado a ir a outras instâncias legais para ter uma resposta e depois de mais de um mês de reuniões com seus advogados não há intenções de emenda”, acrescentou Siboldi em sua declaração. “Esses gerentes não têm a decência de admitir que foram os criadores dessa calúnia; eles ficaram em silêncio por conveniência, falta de empatia, profissionalismo, qualidade humana, capacidade de gestão e o mais triste, você pesa sua tolice e arrogância antes de aceitar o grave erro e dano que foi cometido.”

O Tigres ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.