Fã de Rick Springfield aparece duas vezes em sua casa, policiais são chamados

Rick Springfield está lidando com uma praga indesejada… os policiais dizem que uma fã excessivamente zelosa entrou em sua propriedade em mais de uma ocasião.

Fontes policiais disseram ao TMZ… que uma mulher de 40 anos estava determinada a conhecer a lenda do rock, aparecendo duas vezes em sua casa em Los Angeles na semana passada. Disseram-nos que a fã conseguiu entrar no condomínio fechado de Rick… dizendo ao segurança que ela era sua empregada.

Embora a fã não tenha interagido com Rick, fomos informados de que ela foi até a porta dele pela segunda vez… onde conversou com um dos filhos de Rick. Parece que o filho de Rick não levou a sério seu hino de 1982, “Don’t Talk to Strangers”!!!