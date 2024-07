FA quer que a Inglaterra de Southgate permaneça, não importa o resultado final – fontes

A Associação de Futebol (FA) quer que Gareth Southgate continue como técnico da Inglaterra, independentemente do resultado da final da Euro 2024 contra a Espanha, no domingo, disseram fontes à ESPN.

O contrato atual de Southgate expira em dezembro, e o técnico de 53 anos insistiu repetidamente que só considerará sua posição após o final do torneio.

A Inglaterra estava a segundos de ser eliminada pela Eslováquia nas oitavas de final antes do impressionante gol de empate de Jude Bellingham aos 95 minutos, enquanto Southgate teve copos de cerveja atirados nele após o empate da fase de grupos contra a Eslovênia.

Parecia cada vez mais provável que Southgate iria embora devido ao sentimento em relação a ele, mas a dramática campanha da Inglaterra até a final na Alemanha pode agora provocar uma mudança de ideia.

Fontes disseram à ESPN que a FA sempre quis que Southgate liderasse a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. Fazer isso exigiria assinar um novo acordo que marcaria uma década no comando, tendo sucedido Sam Allardyce como técnico da Inglaterra em 2016.

A FA ficou impressionada com Southgate liderando a Inglaterra para sua primeira grande final em solo estrangeiro e duas finais consecutivas da Eurocopa, após perder para a Itália nos pênaltis em Wembley, três anos atrás.

Ao chegar às semifinais, final, quartas de final e final de seus quatro torneios, Southgate agora garantiu mais vitórias competitivas em eliminatórias do que todos os outros técnicos da Inglaterra juntos desde 1966.

Na véspera do torneio, o presidente-executivo da FA, Mark Bullingham, disse: “Acho que o mundo de Gareth, acho que ele fez um trabalho fenomenal.

“Acho que ele transformou a sorte do nosso time. Isso não é só fora do campo, e você pode ver a cultura, mas também as performances em campo.

“Desde 1966, ele venceu cerca de metade das nossas eliminatórias, o que é uma medida que realmente usamos, então o valorizamos muito.”

Southgate está aberto a retornar à gestão do clube um dia e estava entre as opções consideradas pelo Manchester United antes de decidirem manter Erik ten Hag para a próxima temporada