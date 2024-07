Falta de torcida mostra que Copa América ficou cara demais

KANSAS CITY, Missouri — O público de 55.460 pessoas no Arrowhead Stadium na segunda-feira para a derrota da seleção masculina dos Estados Unidos por 1 a 0 para o Uruguai capturou perfeitamente o contraste quando se trata de público na Copa América de 2024.

Por um lado, a multidão barulhenta, engajada e bipartidária estava pronta para a ocasião de um jogo de alto risco. As multidões são praticamente as mesmas da Euro 2024 — torneio continental da Europa que está sendo realizado na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho — que viu cerca de 50.000 fãs por jogo comparecerem à fase de grupos. No entanto, o público de segunda-feira também ficou bem aquém da capacidade de Arrowhead de mais de 76.000, com cerca de metade de todo o convés superior vazio para o país anfitrião do torneio no que foi efetivamente um jogo obrigatório contra um histórico — e, independentemente do ranking da FIFA, favorito — lado sul-americano. Não é uma anomalia.

Se o copo estava meio cheio ou meio vazio depende de como se analisa a miríade de fatores em torno de tudo, desde procedimentos complicados de venda de ingressos até o clima que, às vezes, durante a Copa América, foi perigosamente quente e opressivo. No entanto, o preço dos ingressos — não apenas em Kansas City, mas em todos os 14 locais do torneio — não pode ser ignorado como um impedimento para a participação dos fãs.

Momentos antes do pontapé inicial na segunda-feira, os assentos mais distantes do campo, na última fileira do convés superior — com algo como a “vista da lua” que os telespectadores estavam experimentando no feed mundial — ainda estavam à venda por US$ 115 mais taxas no Ticketmaster. Não eram ingressos inflacionados do mercado de revenda; eram a taxa vigente para ingressos do mercado primário dos organizadores. A Conmebol, usando preços dinâmicos de ingressos, pensou que as pessoas pagariam tanto por um jogo da fase de grupos de um torneio continental no qual os americanos, mesmo como anfitriões, eram tecnicamente convidados.

A partida foi um ponto de dados entre muitos em um torneio repleto de uma mistura de apoio da multidão. A Conmebol diz que nove das primeiras 20 partidas do torneio foram esgotadas (embora a confederação estranhamente liste apenas “100%” da capacidade para uma delas, com o resto em algum lugar entre 93% e 99% cheio). Contraste com isso vários estádios que estavam aproximadamente pela metade, incluindo algumas monstruosidades em Las Vegas (Equador x Jamaica) e Santa Clara, Califórnia (Equador x Venezuela).

Enquanto isso, o menor público do torneio até agora foi de 11.622 para Peru x Canadá no Children’s Mercy Park, que tem capacidade para cerca de 18.000. Embora também estivesse cerca de 100 graus naquele dia.

A USMNT abriu o torneio no AT&T Stadium, fora de Dallas, atraindo 47.873 fãs para o local de 80.000 lugares. Novamente, o número de público no vácuo é um número significativo e respeitável, mas a Conmebol claramente calculou mal a disposição dos consumidores americanos de pagar para assistir a um jogo da fase de grupos contra a modesta Bolívia.

Cerca de metade de todo o andar superior do Arrowhead Stadium estava vazio para o jogo decisivo da seleção masculina dos EUA contra o Uruguai. John Dorton/ISI Photos/USSF/Getty Images para USSF

Weston McKennie, que já jogou pelo FC Dallas, disse após a partida contra a Bolívia no AT&T Stadium em Arlington, Texas, que “às vezes é frustrante voltar e jogar em grandes estádios e não lotá-los”, mas disse que estava “orgulhoso” da área de Dallas por produzir uma multidão enérgica.

Quatro dias depois, na Atlanta louca por futebol, uma multidão de 59.145 pessoas apareceu no Estádio Mercedes-Benz, com capacidade para 71.000 pessoas. Estava barulhento e animado para a ocasião de uma partida selvagem (e, finalmente, uma perda custosa para a seleção masculina dos EUA, com 10 homens), mas também ostentava um andar superior um tanto vazio.

A Conmebol tinha suas razões para preços ambiciosos. Oito anos atrás, os Estados Unidos sediaram a Copa América Centenario, com grande sucesso financeiro. A US Soccer arrecadou cerca de US$ 75 milhões com aquele torneio, o que aumentou seu caixa disponível ano a ano de US$ 65,4 milhões no final do ano fiscal de 2016 — que terminou em 31 de março de 2016 — para US$ 104,6 milhões no final do ano fiscal de 2017, de acordo com as divulgações financeiras da USSF.

Todo esse dinheiro fluindo para os cofres da US Soccer atraiu a ira da Conmebol, fontes disseram recentemente a Jeff Carlisle, da ESPN, e a confederação sul-americana viu esta Copa América — realizada nos EUA em circunstâncias diferentes após a pandemia, e com a confederação no comando — para lucrar com o mercado de fãs de futebol dos EUA, cobiçado por entidades globais.

A ganância se mostra de maneiras mais discretas também, como cobrar da mídia US$ 25 por uma “refeição” de cachorro-quente (para usar o termo generosamente). Claro, alimentar jornalistas está no final da lista de coisas com as quais os fãs podem se importar, mas é ilustrativo de que a Conmebol não entende totalmente esse mercado de anfitriões remotos ou, mais descaradamente, simplesmente não se importa e tenta espremer até o último dólar do evento.

Os fãs também sentiram essa pressão sobre a carteira de outras maneiras, incluindo comida e bebida, e estacionamento que custava US$ 75 ou mais, mas isso é normal em locais para qualquer evento agora e não específico para a Copa América. Os ingressos, no entanto, são um reflexo direto do interesse, e do equilíbrio entre oferta e demanda, em qualquer evento.

Dos preços dos ingressos ao marketing, a Conmebol não encontrou o equilíbrio certo para fazer com que este torneio se destaque em meio ao barulho de um calendário esportivo e de entretenimento lotado.

A Conmebol é a organizadora da Copa América e não realizará a Copa do Mundo de 2026 (essa é a função da FIFA, em colaboração com os anfitriões EUA, Canadá e México), mas este torneio é uma espécie de teste para esse grande palco em tudo, desde a instalação do campo — e houve muitas reclamações sobre isso — até o marketing, a logística e os ingressos.

A resposta geralmente inconsistente do consumidor à Copa América deste ano, fora de alguns times bem apoiados como Argentina (o efeito Lionel Messi), Brasil e México (uma espécie de segunda seleção nacional) deve ser uma lição difícil para os organizadores da Copa do Mundo de 2026 que prometeram público e receita recordes. A US Soccer acaba de lançar um programa legado para a Copa do Mundo de 2026 que é centrado no desenvolvimento de base. Parte de tornar isso um esforço sincero será tornar as partidas acessíveis e acessíveis para a pessoa comum.

Por anos, entidades externas têm visto o fã de futebol dos EUA como uma espécie de unicórnio disposto a pagar por qualquer produto a qualquer preço. É por isso que as excursões amigáveis ​​de verão com grandes times nos EUA começaram a crescer há mais de 20 anos, e isso explica ideias mais modernas como o desejo controverso da LaLiga de sediar um jogo de temporada regular nos Estados Unidos.

A Copa América deste ano, no entanto, mostrou que há de fato um teto para o que os fãs estão dispostos a pagar. Esse teto pode ser alto, mas ficou bem claro pelos assentos relativamente caros deixados vazios durante a maioria das partidas.