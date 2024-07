Família real é instada a cortar laços com Harry e Meghan por ordens de William em meio a tensões crescentes

EA família real está sob crescente pressão para cortar todos os laços com o príncipe Harry e Meghan Markle para evitar mais controvérsias. Desde que se afastaram de seus deveres reais em 2020, a Duque e Duquesa de Sussex foram efetivamente marginalizados e criticaram publicamente a instituição real por meio de vários projetos de alto nível.

Comentarista real Dee Dee Dunleavy sugere que a família real deve evitar quaisquer esforços de reconciliação e considerar retirar do casal seus títulos reais. Ela especula que o príncipe William pode estar assumindo o papel de executor dentro da família real, enquanto o rei Charles parece mais leniente e potencialmente aberto a receber Harry de volta. Dunleavy comentou, “Eu também posso ver o ponto de vista de William. Ele é mais protetor da perturbação que Harry causou enquanto a rainha estava em suas últimas semanas.”

Dunleavy argumentou ainda que a realeza deveria cortar completamente os laços com os Sussex para diminuir sua importância. Ela alegou que, sem seu status real, os empreendimentos de Meghan para gerar renda perderiam seu valor. “Se eles não são ex-membros da realeza e não podem continuar se referindo a isso, então todos os pequenos esquemas de Meghan para ganhar dinheiro claramente não valem nada.” ela adicionou.

A atual rixa entre o príncipe Harry e sua família tem sido um assunto de intenso interesse público, com muitos especulando sobre a possibilidade de reconciliação. No entanto, os comentários de Dunleavy destacam uma posição firme entre alguns dentro da família real em resposta às ações do casal.

Esta situação sublinha as complexidades e tensões dentro da família real, com diferentes membros a terem potencialmente opiniões contrastantes sobre como lidar com as consequências Harry e Meghanpartida do. O escrutínio público e os debates em andamento em torno desta questão refletem o impacto significativo das decisões do casal na monarquia e sua imagem pública.

O apelo para cortar todos os laços com Príncipe Harry e Meghan Markle destaca as profundas divisões dentro da família real e os desafios que eles enfrentam para administrar as consequências da saída do casal.

Essa saga em andamento continua a cativar a atenção pública e levanta questões importantes sobre a dinâmica futura da monarquia. Como as observações de Dunleavy sugerem, o caminho a seguir para a família real pode envolver decisões difíceis e uma estratégia clara para mitigar o impacto dessas controvérsias.