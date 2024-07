Fantasy baseball waiver wire: novato do Reds lidera lista de seleção

Cincinnati Reds OF Hinds de recepção atingiu apenas .219 em 78 jogos e 334 aparições no plate no Triple-A Louisville nesta temporada, então os gerentes de fantasy provavelmente prestaram pouca atenção quando lesões em outros levaram os Reds a promovê-lo uma semana antes do intervalo do All-Star. Hinds, 23, é um rebatedor destro com buracos reconhecidos em seu swing, já que ele foi eliminado em um clipe de 38,3% para Louisville, e ele tem uma longa história de dificuldade para fazer contato.

Bem, Hinds fez contato alto o suficiente em sua primeira semana com os Reds para torná-lo o jogador mais adicionado nas ligas padrão da ESPN, como todos notam uma média de rebatidas de .423, com 5 home runs, 11 RBIs e 2 bases roubadas nos primeiros sete jogos da liga principal de um jogador. Hinds acertou um home run de 449 pés em sua estreia, e seus cinco hits de extra-base em seus dois primeiros jogos quebraram um recorde da MLB. Ele roubou bases em seu terceiro e quarto jogos antes de acertar um grand slam no jogo nº 5.

OK, então ele conseguiu todos esses números impressionantes contra os medíocres Colorado Rockies e Miami Marlins arremessando no paraíso dos rebatedores de Cincinnati, eliminando em 25% de sua PA enquanto conseguiu apenas uma caminhada. Ainda assim, devemos estar interessados ​​em ver o que acontece neste fim de semana em Washington (onde ele deve enfrentar pelo menos um titular canhoto) e na próxima semana em Atlanta e Tampa Bay.

Ninguém atinge .423 por muito tempo, é claro, então os gerentes de fantasia devem ser realistas aqui, mas sabemos há algum tempo que Hinds é capaz de grandes números. Uma escolha de segunda rodada no draft amador de 2019, Hinds tem 1,93 m e é carregado com força bruta, mas tem sido irregular nas ligas menores. Ele atingiu .269 com 23 home runs, 97 RBIs e 20 roubos no Double-A Chattanooga da Southern League na temporada passada, mas as divisões contam uma história. Ele atingiu apenas .255 com 6% de walk e 41% de strikeout no primeiro tempo antes de melhorar para .289 com 10% de walk e 29% de strikeout no segundo tempo. Não só isso, mas Hinds foi perfeito com 11 de 11 em tentativas de SB no segundo tempo.

Os Reds provavelmente não imaginaram que Hinds desempenharia um papel notável para eles nesta temporada e, quem sabe, isso pode não acontecer. Temos apenas uma semana de números, e os arremessadores dos Nationals, Braves e Rays todos imaginam atacá-lo de forma diferente do que os arremessadores dos Rockies e Marlins fizeram. Com base em sua abordagem e histórico. Hinds provavelmente terá dificuldades para rebater para a média, mas isso não é mais um grande problema. A barra de aceitação está mais baixa do que nunca para os gerentes de roto. Em ligas de pontos, bem, podemos ignorar uma taxa de strikeout de 30% se ela vier com poder de fazer a diferença e bases roubadas ocasionais.

Uma primeira semana forte de Angel Martinez, do Cleveland Guardians, pareceu acabar rapidamente. Imagens Getty

As coisas geralmente mudam rapidamente com jogadores estreantes. Veja Cleveland Guardians 2B/3B/SS/OF Ángel Martínez — um versátil rebatedor ambidestro, orientado para o contato, que ganhou sua segunda promoção em 4 de julho, entregando oito hits e oito walks em seus primeiros oito jogos, enquanto também marcou cinco corridas. Sua segunda semana não foi tão boa. Martinez oferece poder insignificante, no entanto, então se ele não estiver atraindo walks e marcando corridas, você pode ignorá-lo. Os gerentes de fantasia devem sempre olhar além dos números típicos, como home runs e média de rebatidas, e estudar as habilidades de um jogador.

Todos deveriam razoavelmente dar uma olhada em Hinds, sabendo que ele oferece uma combinação intrigante de potência e velocidade, embora com risco. Não deixe de lado um potencial jogador top 100 para obtê-lo, como o lesionado Cubs OF/1B Cody Bellinger, Rays OF Josh Lowe, Padres novato SS/OF Jackson Merrill ou Nationals OFs Lane Thomas e James Wood — todos esses jogadores estão entre os OFs mais descartados no padrão ESPN. Apenas certifique-se de perceber que há potencial de alta também, mesmo que seus números obviamente regridam.

Oakland Atletismo OF Mordomo de Lawrence e Colorado Rockies 1B/OF Miguel Toglia ambos deixaram os gerentes de fantasia com uma boa impressão, martelando três home runs cada no último dia antes do intervalo do All-Star. Butler arrebentou um trio de home runs de duas corridas na Filadélfia, fazendo isso como rebatedor inicial, embora nenhum tenha saído de arremessadores notáveis. Ele ostenta cinco de seus nove home runs na temporada (193 PA) nos últimos seis jogos (com 13 RBIs), mas ainda tem pouco histórico de poder ou disciplina de placa.

Toglia, enquanto isso, tem mostrado seu poder durante toda a temporada, liderando os Rockies com 16 home runs. Infelizmente, sua média de rebatidas de .197 é meio chata. Com 6-5, a escolha de primeira rodada da organização em 2019 sempre mostrou poder junto com uma incapacidade de fazer contato consistente. Ainda assim, o poder real importa em ligas de fantasia, e Toglia está com uma média de 2,7 pontos de fantasia da ESPN por jogo nos últimos 30 dias, o segundo nos Rockies para o OF emergente Brenton Doyle. Toglia também não é uma criação do Coors Field, já que 10 de seus home runs foram fora de casa.

Adicione Hinds primeiro para ter vantagem, mas Toglia também importa.

No monte

Arizona Diamondbacks RHP Yilber Diaz estreou na semana passada e fez duas partidas de seis innings e uma corrida em casa contra o Atlanta Braves e o Toronto Blue Jays, ganhando a vitória no segundo jogo. Diaz, 23, começou esta temporada na Double-A Amarillo, perdendo muitos rebatedores sobrecarregados com sua combinação fastball/slider, antes de fazer quatro partidas na Triple-A Reno — a última sendo uma performance dominante contra Sacramento, na qual ele não permitiu nenhuma rebatida em seis innings de shutout, eliminando 13. Isso foi o suficiente para lhe render sua promoção.

Diaz não é um dos principais prospectos de arremessadores do esporte que os analistas têm discutido durante toda a temporada. É por isso que, assim como Hinds, um gerente de fantasia pode pensar que seu início impressionante nas grandes ligas está prestes a regredir. Isso é justo. Julgue cada prospecto individualmente. Diaz pode precisar trabalhar em seu terceiro arremesso, uma bola curva que ele mal usou, mas a agenda do Arizona é favorável para os arremessadores durante o resto do mês (Cubs, Royals, Pirates, Nationals).

Não adicione Diaz em vez do RHP do Cubs Jameson Taillon ou do RHP do Rays Taj Bradley, mas pode haver algo de bom aqui.