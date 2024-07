Fantasy Football 2024: Cinco QBs adormecidos que você não pode perder no Draft Day

As a temporada de draft de fantasy football se aproxima, encontrar pechinchas de última hora e joias escondidas pode ser a chave para vencer sua liga. Aqui estão cinco quarterbacks adormecidos que podem fornecer grande valor sem custar muito no dia do draft.

Russell Wilson (Pittsburgh Steelers)

A gestão de Russell Wilson em Denver foi decepcionante, mas um novo começo com o Pittsburgh Steelers pode reacender sua carreira. Competindo com Justin Fields, a experiência de Wilson e seu sucesso anterior lhe dão uma vantagem. O Steelers atualizou sua linha ofensiva, e o talento de braço de Wilson pode maximizar o potencial do recebedor George Pickens. Se Wilson puder recuperar sua melhor forma, ele pode ser uma grande pechincha no fantasy.

Padeiro Mayfield (Tampa Bay Buccaneers)

Baker Mayfield vem de sua melhor temporada com os Buccaneers, onde foi homenageado pelo Pro Bowl e levou o time ao título da NFC South. “Mayfield teve o 10º maior número de pontos de fantasia entre os QBs na temporada passada”, diz Brad Rempel do USA TODAY Sports. Com armas-chave como Mike Evans e Chris Godwin ainda no elenco e com uma linha ofensiva fortalecida, o valor de Mayfield continua alto.

Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars)

Embora Trevor Lawrence possa não gritar “dorminhoco” dado seu status como uma antiga escolha geral nº 1, ele está atualmente subvalorizado em drafts de fantasia. Apesar de perder Calvin Ridleyos Jaguars acrescentaram Gabe Davis e escolha de primeira rodada Brian Thomas Jr.reforçando o corpo de recepção de Lawrence. “Este pode ser o ano em que Lawrence vai se destacar e atingir todo o seu potencial”, sugere Andrew Nelles da USA TODAY Network. Com um forte sistema ofensivo sob o comando do técnico Doug Pederson, Lawrence é uma ótima escolha de valor com potencial significativo.

Jayden Daniels (Comandantes de Washington)

Jayden Daniels, o QB novato do Washington Commanders, é um nome a ser observado. O 2023 Troféu Heisman O vencedor e segunda escolha geral se junta a um time que provavelmente estará sempre atrás, o que significa muitas oportunidades de passe. “Se os Commanders estiverem jogando muito atrás nesta temporada, Daniels pode acabar com muitos pontos de tempo inúteis”, observa Geoff Burke do USA TODAY Sports. Daniels também se destaca como corredor, e sua habilidade de dupla ameaça pode render pontos de fantasia significativos.

Will Levis (Tennessee Titans)

Will Levis mostrou lampejos de potencial na temporada passada, notavelmente lançando quatro passes para touchdown em sua primeira partida na NFL. Sob o comando do novo técnico Brian Callahanespera-se que Levis se desenvolva ainda mais com os Titans. Seu braço forte e capacidade atlética o tornam um quarterback de dupla ameaça, capaz de pontuar tanto pelo ar quanto pelo chão. A adição de Calvin Ridley ao lado DeAndre Hopkins dá a Levis uma dupla formidável de recebedores.

Esses quarterbacks oferecem excelente potencial para gerentes de fantasy que buscam adicionar profundidade e valor às suas listas. Fique de olho neles enquanto se prepara para o dia do draft!