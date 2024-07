Fantasy Football idade 30 draft ou passe Prescott Henry Kelce

Poucos conseguem escapar do Pai Tempo, especialmente no futebol fantasy. Todo ano, sem falta, há estrelas que veem uma grande queda na produção após anos de domínio sustentado. Julio Jones teve uma média de 18,5 pontos fantasy por jogo durante sua primeira década na liga. Julio jogou mais três temporadas desde então (idades 31-34) com médias de 8,0, 7,0 e 3,3 pontos por jogo. Não é uma crítica a Julio — ou a qualquer outro jogador que veja uma queda substancial na produtividade devido à idade; isso é apenas parte do jogo. Nosso objetivo é identificar quais superestrelas do lado errado dos 30 provavelmente continuarão a fornecer estatísticas fantasy de qualidade ao longo da temporada de 2024, enquanto esperamos evitar aqueles à beira de uma queda fantasy.

Todas as idades a partir da Semana 1

Dak Prescott, QB, Dallas Cowboys (Idade: 31)

Quarterbacks envelhecem de forma diferente dos atletas em outras posições, então Dak ter 31 anos não me incomoda aqui. Dak tem uma média de mais de 20 pontos de fantasia em quatro de suas últimas cinco campanhas, e a conexão com CeeDee Lamb é tão forte quanto sempre foi. O jogo de corrida em Dallas não é mais o que costumava ser, com Tony Pollard fora da cidade e Ezekiel Elliott (faz 29 anos em julho) retornando para liderar o backfield. Este deve ser um ataque pesado em passes mais uma vez, com muitas oportunidades para Prescott prosperar.

Rascunho de conselho: Ele é um QB1 sólido para adicionar nas últimas rodadas.

Derrick Henry, RB, Baltimore Ravens (30)

O currículo de Henry no Tennessee fala por si. Ele tem sido o ponto focal do ataque desde que assumiu o comando de DeMarco Murray em 2018. De 2019 a 2022, Henry terminou entre os quatro primeiros em pontos de fantasia por jogo (em 2021, ele perdeu oito jogos com um pé quebrado) em todas as temporadas. No ano passado, Henry voltou à realidade enquanto o ataque dos Titans lutava, terminando em 28º em jardas totais por jogo e 26º em pontos por jogo. Agora em Baltimore, Henry se junta a um ataque que ficou em primeiro lugar em jardas corridas por jogo, segundo em pontos por jogo e sexto em jardas totais por jogo. Se ele conseguiu marcar 12 touchdowns naquele péssimo ataque dos Titans em 2023, inscreva-me para o que ele pode fazer como o principal back dos Ravens, independentemente de sua idade.

Rascunho de conselho: Selecione Henry como um RB1 de baixo custo / RB2 de alto custo nas rodadas 2 e 3.

Raheem Mostert, RB, Miami Dolphins (103, mas na verdade ele tem 32)

Fiquei chocado com o que Mostert fez em 2023. Foi a única vez em sua carreira que ele registrou 200 corridas, mais de 1.000 jardas de corrida ou touchdowns de dois dígitos. Com De’Von Achane e Jaylen Wright como o futuro do backfield, não espere nada perto do que Mostert fez na temporada passada.

Rascunho de conselho: Por que recrutar Mostert quando você pode recrutar Zack Moss?

Tyreek Hill, WR, Golfinhos (30)

Deveria ser ilegal ter 30 anos e correr tão rápido quanto Hill, mas como não é, ele vai continuar explorando as defesas. Hill é o único jogador de 30 anos que é uma aposta certeira para sair do tabuleiro na primeira rodada do seu draft de fantasia depois de ter uma média melhor do que 23 pontos de fantasia por jogo na temporada passada, o que é um número absurdo para um wide receiver. Ele terminou com 119 recepções para 1.799 jardas e 12 touchdowns, então, mesmo que ele não repita o desempenho, Tyreek deve desafiar sua temporada de 30 anos e continuar a ser um dos cinco melhores talentos na posição.

Rascunho de conselho: Leve-o na primeira rodada como seu WR1. Parabéns.

Mike Evans, WR, Tampa Bay Buccaneers (31)

Evans é o modelo de consistência. Desde que entrou na liga em 2014, ele terminou todas as temporadas com pelo menos 67 recepções e 1.001 jardas recebidas. Esse é um piso absurdamente alto para manter por 10 temporadas consecutivas. Falando em piso, Evans terminou entre os 10 primeiros em sua posição quatro vezes em sua carreira, mas nunca terminou fora dos 25 melhores wide receivers. Em 2023, ele encontrou a end zone em 13 ocasiões, sua terceira vez em quatro temporadas vendo produção de touchdown de dois dígitos. Dado seu tamanho (1,95 m, 104 kg — você não pode ensinar isso) e a maneira como esse ataque ainda passa por Big Mike Evans, você deve se sentir seguro em contratá-lo como um receiver titular.

Rascunho de conselho: Evans será um WR2 sólido que você pode selecionar nas rodadas 3-4.

Quantos capítulos mais Travis Kelce ainda tem para escrever em sua carreira histórica? Seu irmão Jason Kelce, 36, acaba de fechar o livro sobre seu. Scott Winters/Ícone Sportswire

Travis Kelce, TE, Kansas City Chiefs (34)

Kelce tem sido o rei da posição de tight end pela maior parte de uma década, mas todas as coisas boas devem chegar ao fim. Kelce viu sua produção cair em quase 100 pontos de fantasia de 2022 para 2023. Seu domínio em uma posição relativamente superficial tem sido uma grande parte do apelo de Kelce: Todos sabia quem era o melhor tight end no nosso jogo, e não foi muito próximo — sem querer ofender Mark Andrews ou George Kittle. Mas avançando para 2024, a posição está tão profunda quanto nunca. Sam LaPorta, Trey McBride e Dalton Kincaid chegaram para inaugurar uma nova onda de tight ends de fantasia, sem mencionar que Evan Engram acabou de estabelecer o recorde da posição para o maior número de recepções em uma temporada (116). A ideia de que Kelce poderia cair do topo da posição para o meio do grupo é uma possibilidade real em 2024. Kelce ainda pode ser contado como um TE1, mas seus dias de ser um nível de um homem só no topo da posição acabaram.

Rascunho de conselho: Considerando seu ADP atual, estou deixando Kelce de lado em favor de um dos tight ends mais jovens do grupo, mas se ele cair na quarta ou quinta rodada, consideraria optar pelo veterano.

Davante Adams, WR, Las Vegas Raiders (31)

O termo fantástico “configure e esqueça” pode ter se originado com Adams (provavelmente não é verdade), então aqui está uma estatística absurda que destaca o estrelato de Adams: desde que assumiu como o melhor recebedor em Green Bay (2016), Adams não terminou abaixo de WR18 e entregou seis campanhas top-10 em oito temporadas. Mas, apesar de toda a positividade que acabei de despejar sobre Adams, não estou tão entusiasmado com ele este ano.

Adams coloca você em uma situação complicada de ter que escolher um astro envelhecido e em declínio com uma posição média de recrutamento semelhante a uma estrela em ascensão como Marvin Harrison Jr. — e um que vai uma rodada completa antes de alguns dos meus recebedores favoritos, como Drake London ou Nico Collins. Ainda resta um ano no tanque antes de vermos uma queda de Davante como Julio? Claro que é uma possibilidade — ele é Davante Adams! Mas se houver, será com Aidan O’Connell ou Gardner Minshew no centro, o que é menos do que inspirador e significa que geralmente o estou passando, a menos que eu possa obtê-lo como um grande valor no quarto ou mais tarde.

Rascunho de conselho: Prefiro recrutar London ou Chris Olave do que Adams em 2024.

George Kittle, TE, São Francisco 49ers (30)

George Kittle Fantasia PPG Pontos por jogo de 2018 a 2023. Temporada PPG 2018 16.2 2019 15.9 2020 15.6 2021 14.1 2022 13.4 2023 12.7

O efeito 49er é real. Christian McCaffrey, Brandon Aiyuk, Deebo Samuel Sr. e Kittle são muitas bocas para alimentar, e frequentemente vemos isso refletido na natureza de expansão/quebra dos registros de jogos do 49ers. Agora, o time adicionou a escolha de primeira rodada Ricky Pearsall ao seu armário de pass-catchers e certamente não haverá alvos suficientes para que todos tenham volume sustentado. É quase estranho, mas Kittle viu seus pontos de fantasia por jogo diminuir todos os anos desde 2018. Infelizmente, eu não ficaria chocado em ver a tendência continuar em 2024.

Rascunho de conselho: Suas semanas de pico são enormes, mas suas semanas de vale são igualmente baixas. Eu preferiria ter mais consistência do meu TE1, mas ele ainda tem um bom valor se for draftado como TE7-TE10.

Stefon Diggs, WR, Houston Texans (30)

Das semanas 1 a 9, Diggs foi WR3 na fantasia, com média de 21,7 PPG. Das semanas 10 a 18, Diggs foi WR44 com média de 9,8 PPG. Quanto disso foi Diggs e quanto disso foi a situação? Podemos nunca saber a história completa de seu colapso no segundo tempo, mas sabemos que ele estará pegando passes de CJ Stroud agora. O problema para Diggs não é o ligeiro rebaixamento de Josh Allen para Stroud, são seus novos companheiros de equipe Nico Collins e Tank Dell, cujas flechas de carreira estão decididamente apontando “para cima”. Se você ouviu Stroud falar sobre seus jovens recebedores nesta offseason, você saberá que ele O amor é sua dupla jovem. Não desgosto de Diggs, nem acho que ele caiu de um penhasco em termos de nível de talento, mas em uma nova situação, com todo o talento ao redor dele competindo por alvos, seu ADP é muito rico.

Rascunho de conselho: Diggs é um WR2 de médio a baixo nível com um potencial aumentado para semanas de expansão/quebra. Para ser honesto, eu geralmente o deixo passar em nossos drafts simulados porque ele nunca cai o suficiente para me atrair.