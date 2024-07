Fãs entram com ações judiciais por caos na final da Copa América e pedem mais de US$ 100 mil

Vários processos foram movidos por fãs contra a CONMEBOL, a entidade máxima do futebol sul-americano, e os operadores do Hard Rock Stadium após o caos em torno da final da Copa América no domingo.

Os reclamantes alegam que compraram ingressos para a final, mas que problemas de controle de público os impediram de entrar no estádio.

O primeiro processo foi aberto na segunda-feira por Jacqueline Martinez contra o South Florida Stadium LLC (Hard Rock Stadium) e a Confederacion Sudamerica de Futbol (CONMEBOL) no Tribunal de Circuito do 11º Circuito Judicial no Condado de Miami-Dade.

Uma segunda ação foi movida na quarta-feira por Marta Pintos, Eduardo Martinez e Nicolás Osorio contra os mesmos réus.

Cada processo pede mais de US$ 100.000 em indenização.

A final de domingo entre Argentina e Colômbia em Miami Gardens, Flórida, foi adiada 82 minutos depois que torcedores sem ingressos romperam as barreiras de segurança para entrar no local.

Torcedores ficaram presos do lado de fora dos portões do Hard Rock Stadium para a final da Copa América. CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images

O pessoal do estádio respondeu bloqueando o local em uma tentativa de retomar o controle. Mas quando condições perigosas se desenvolveram, com alguns fãs correndo risco de serem esmagados contra os portões, o local foi reaberto, permitindo que alguns fãs entrassem, tivessem ingressos ou não.

Quando o estádio atingiu sua capacidade máxima, os portões foram fechados novamente, impedindo a entrada de alguns torcedores com ingressos.

A polícia de Miami-Dade declarou que houve 27 prisões e 55 expulsões, enquanto o Corpo de Bombeiros de Miami-Dade disse à ESPN que respondeu a 120 incidentes no estádio, 116 dos quais relacionados a problemas médicos.

Em sua denúncia, Martinez alega que comprou quatro ingressos para a final da Copa América por US$ 4.395,59.

“Apesar de ter um ingresso válido, a entrada do autor no evento esportivo foi negada devido ao grande número de pessoas que invadiram a arena e entraram ilegalmente, o que resultou em superlotação e problemas de segurança”, diz a queixa.

A queixa prossegue alegando que “a entrada ilegal de indivíduos na arena foi uma consequência previsível da falha do réu em implementar medidas adequadas de controle de multidão, protocolos de segurança e processos de verificação de ingressos”.

Ele acrescenta: “Como resultado da entrada negada, o autor não pôde comparecer ao evento esportivo e sofreu perdas financeiras, sofrimento emocional e outros danos.”

Nem a CONMEBOL nem o Hard Rock Stadium responderam imediatamente aos pedidos de comentários da ESPN.

Em um comunicado após a final, a CONMEBOL apontou a culpa para o Hard Rock Stadium, dizendo na segunda-feira que a instalação não levou em consideração suas recomendações para a final do torneio de seleções mais importante da América do Sul.

Em resposta, as autoridades do Hard Rock disseram na terça-feira que “excederam” as recomendações de segurança da CONMEBOL.