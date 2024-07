FBI diz que investigadores ainda estão examinando evidências da tentativa de assassinato de Trump

CNN

O FBI disse na quinta-feira que os investigadores continuam examinando fragmentos de balas e outras evidências do ataque a Donald Trump em seu comício na Pensilvânia neste mês, mas a agência sempre considerou o tiroteio uma tentativa de assassinato do ex-presidente.

“Desde o dia do ataque, o FBI tem sido consistente e claro que o tiroteio foi uma tentativa de assassinato do ex-presidente Trump, que resultou em seu ferimento, bem como na morte de um pai heróico e nos ferimentos de várias outras vítimas”, disse a agência em um comunicado.

A agência disse que “está dedicando enormes recursos” à sua investigação em andamento do “ataque hediondo” e sua equipe de reconstrução de tiroteio “continua examinando evidências da cena”. O FBI também está tentando entrevistar Trump para obter uma declaração da vítima, uma parte padrão da investigação, já que ele é vítima de um crime, de acordo com uma autoridade dos EUA.

O bureau emitiu a declaração em resposta a perguntas sobre o depoimento do diretor do FBI, Christopher Wray, no Capitólio na quarta-feira sobre o tiroteio, no qual ele disse que ainda há “alguma dúvida” sobre se Trump foi atingido por uma bala ou estilhaços.

“Como eu disse, acho que em relação ao ex-presidente Trump, há algumas dúvidas sobre se foi uma bala ou estilhaço que atingiu sua orelha”, disse Wray.

Os republicanos, incluindo o ex-presidente, aproveitaram a declaração para levantar questões sobre a liderança de Wray na agência.

“Não, foi, infelizmente, uma bala que atingiu meu ouvido, e atingiu com força. Não havia vidro, não havia estilhaços”, escreveu Trump no Truth Social Thursday. “Não é de se espantar que o outrora famoso FBI tenha perdido a confiança da América!”

O presidente da Câmara, Mike Johnson, também expressou ceticismo em relação ao depoimento do diretor do FBI.

“Todos nós vimos o vídeo, vimos a análise, ouvimos de várias fontes em ângulos diferentes que uma bala atravessou sua orelha. Não tenho certeza se isso importa tanto”, disse Johnson à NBC na quinta-feira, acrescentando que Wray “não foi direto com algumas das informações que esperaríamos”.

“Há muita frustração e preocupação com a liderança dessas agências”, disse ele.

Durante a ampla audiência do Judiciário da Câmara na quarta-feira, Wray compartilhou novos detalhes com os legisladores sobre o suposto assassino de Trump, incluindo que ele procurou detalhes do tiroteio de John F. Kennedy em seu laptop e voou um drone na área perto do comício apenas duas horas antes do ex-presidente subir ao palco.

Apesar das críticas posteriores dos republicanos sobre as conclusões pendentes do FBI sobre a natureza do projétil, Wray foi elogiada por representantes de ambos os lados do corredor por oferecer novos insights sobre os detalhes da investigação do atirador. Essas expressões bipartidárias de apreciação contrastaram fortemente com o depoimento anterior da então diretora do Serviço Secreto Kimberly Cheatle, que renunciou na terça-feira depois que democratas e republicanos a acusaram de obstruí-los e exigiram sua demissão.

Quando perguntado na quarta-feira sobre o quão perto a “bala do assassino” chegou de matar o ex-presidente, Wray disse: “Meu entendimento é que ou ela ou algum estilhaço foi o que, você sabe, atingiu sua orelha de raspão”. Ele então concordou que chegou muito perto de matar o ex-presidente.

O diretor observou novamente que o atirador disparou oito vezes e disse acreditar que os investigadores sabem qual tiro quase matou Trump.

“O primeiro foi o que atingiu o presidente. Esse é o primeiro tiro? Ou não é preciso?”, perguntou o deputado de Ohio, Jim Jordan.

“Enquanto estou sentado aqui agora, não sei a resposta para isso”, respondeu Wray. “Acredito que sabemos a resposta para isso. Só não a tenho diante de mim.”

Hannah Rabinowitz, da CNN, contribuiu para esta reportagem.