FBI e DHS alertam sobre potenciais ‘ataques subsequentes ou retaliatórios’ após tentativa de assassinato de Trump

O FBI e o Departamento de Segurança Interna estão preocupados com o potencial de “ataques subsequentes ou retaliatórios” violentos em resposta à tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump, disseram as agências em um boletim de inteligência conjunto obtido pela CNN.

“Indivíduos em algumas comunidades online” ameaçaram ou encorajaram a violência em resposta à tentativa de assassinato, disseram o FBI e o DHS no boletim, datado de 15 de julho e distribuído a autoridades federais, estaduais e locais.

A tentativa de assassinato de Trump “reforça nossa avaliação de que alvos relacionados às eleições estão sob maior ameaça” de ataque ou interrupção, afirmam os documentos.

Autoridades de segurança nacional e policiais estão nervosas desde sábado, quando um atirador identificado como Thomas Matthew Crooks atirou em Trump em um comício em Butler, Pensilvânia, atingindo o ex-presidente no ouvido e matando um espectador e ferindo gravemente outros dois.

O novo boletim de inteligência não identifica uma ameaça específica ou crível de um ataque. No entanto, o documento diz: “Não podemos descartar a possibilidade” de que alguns extremistas violentos domésticos ou outras pessoas possam tentar atos de violência subsequentes ou retaliatórios em resposta à tentativa de assassinato de Trump.

A CNN solicitou comentários do FBI e do DHS sobre o boletim. Essas avaliações de ameaças são rotineiras após grandes incidentes de segurança.

O Politico foi o primeiro a noticiar o boletim.

Há também uma preocupação geral entre as autoridades policiais de que os extremistas intensifiquem as tentativas de interromper ou atacar a infraestrutura relacionada às eleições durante o ciclo eleitoral de 2024.

Extremistas violentos domésticos “de todas as ideologias provavelmente verão” uma ampla gama de entidades associadas às eleições como “alvos viáveis ​​para a violência”, diz o boletim.

“Atores solitários” ou extremistas violentos domésticos “operando em pequenas células” provavelmente continuarão a ver locais de acesso público, como comícios políticos e eventos de campanha, como “alvos atraentes”, acrescenta o boletim.

Algumas das táticas direcionadas a autoridades eleitorais que preocupam as autoridades policiais incluem ameaças falsas de bomba, vazamento de informações pessoais de autoridades online e “swatting”, em que um interlocutor faz um relatório de crime falso com a intenção de desencadear uma resposta policial em massa à residência de um alvo.

“Continuamos preocupados que o uso dessas táticas aumente”, diz o boletim.

A nova avaliação de ameaça ocorre enquanto a Convenção Nacional Republicana continua esta semana em Milwaukee. A convenção pode ser um alvo “atraente” para extremistas violentos que buscam semear o caos interrompendo um evento político de alto perfil, disseram agências federais em uma avaliação anterior.

Em uma declaração, o FBI disse: “Embora nossa prática padrão seja não comentar sobre produtos de inteligência específicos, o que inclui abordar sua veracidade, o FBI compartilha regularmente informações com nossos parceiros de aplicação da lei para ajudar a proteger as comunidades que atendem”.