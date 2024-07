FBI identifica atirador que tentou assassinar Donald Trump

O atirador que tentou assassinar o ex-presidente Donald Trump em seu comício na Pensilvânia no sábado foi identificado pelas autoridades.

O Federal Bureau of Investigation nomeou jovem de 20 anos Thomas Matthew Crooks como o atirador que abriu fogo contra Trump de um telhado perto do comício de campanha do candidato presidencial republicano em Butler, PA.



Funcionários do FBI não forneceram outras informações sobre Crooks ou seus motivos, mas disseram que a investigação sobre ele estava em andamento.

De acordo com o New York Times, Crooks não tinha ficha criminal na Pensilvânia, onde cresceu, no subúrbio de Bethel Park, em Pittsburgh.

O NYT disse que os registros de votação mostraram que Crooks era um republicano registrado, mas outra documentação revelou que ele doou US$ 15 ao Progressive Turnout Project (PTP). O PTP trabalha com o comitê de ação política democrata, ActBlue, para encorajar os liberais a comparecerem e votarem.

O NYT também disse que Crooks estava entre os 1.400 alunos que se formaram na Bethel Park High School em 2022. Durante a cerimônia de formatura, Crooks foi visto andando pelo palco com um vestido preto e óculos antes de receber seu diploma de um funcionário da escola.



Também em 2022, Crooks recebeu um “prêmio estrela” de US$ 500 da Iniciativa Nacional de Matemática e Ciências, de acordo com o Tribune-Review, um jornal do oeste da Pensilvânia.

Agora, dois anos depois, Crooks estava morto a tiros pelo Serviço Secreto agentes enquanto ele tentava assassinar Trump no comício de sábado. Trump estava em um pódio fazendo seu discurso regular para uma multidão lotada quando Crooks disparou vários tiros contra ele do telhado próximo. O TMZ obteve imagens exclusivas de Crooks deitado de barriga no telhado enquanto puxava calmamente o gatilho de sua arma.



Outro vídeo mostrou Trump sendo atingido pela bala e reagindo agarrando rapidamente a orelha direita machucada. Trump então subiu ao palco enquanto agentes do Serviço Secreto corriam em seu auxílio, cobrindo-o com seus corpos. Duas outras pessoas no comício foram baleadas e uma morreu.

Depois que Crooks foi morto, Trump foi escoltado por seus seguranças até um veículo que o esperava, que o levou a um hospital local, onde foi tratado e liberado horas depois.