FBI invade casa do atirador Trump na Pensilvânia

O Federal Bureau of Investigation invadiu o que parecia ser a casa do atirador que tentou assassinar Donald Trump em seu comício de campanha na Pensilvânia no sábado.

De acordo com a CBS News … Agentes do FBI e autoridades locais invadiram a residência de Bethel Park do já falecido jovem de 20 anos Thomas Matthew Crooks tarde da noite passada. Registros públicos mostram que um homem com o mesmo nome e idade morava naquele local.