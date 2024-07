‘F*ck Michael Chandler’: Dustin Poirier revida na última guerra de palavras com ex-oponente

Dustin Poirier não mediu palavras ao se dirigir ao ex-oponente Michael Chandler na mais recente troca de farpas entre os pesos leves do UFC.

A última altercação surgiu quando Chandler sugeriu que ele estava vivendo na cabeça de Poirier depois que o ex-campeão interino dos leves do UFC se dirigiu a ele durante uma aparição no A hora do MMA. Durante a entrevista, Poirier zombou de Chandler por falar como se ele fosse um veterano do UFC depois de apenas cinco lutas com a promoção.

“Quem diabos é ‘nós’?”, disse Poirier. “Você acabou de chegar, amigo. Você não é um de nós. Você não é ‘nós’. Eu já estive aqui. ‘Nós somos bons’. Quem somos nós? Bem-vindo ao UFC, cara. Você tem uma vitória no UFC. Ele não é um de nós. Estou dando os primeiros passos no UFC desde janeiro de 2011, 2010. Ele acabou de chegar. Quem somos nós? Ele está falando pela divisão dos leves? Muscle Milk Mike precisa relaxar.”

Chandler retrucou dizendo: “as mensalidades estão pagas, mas estou morando sem pagar aluguel”.

Quando solicitado a responder, a resposta de Poirier foi sucinta e deixou poucas dúvidas sobre seus sentimentos em relação ao lutador que ele estrangulou no UFC 281 em 2022.

“Cara, f*da-se Michael Chandler,” Poirier disse ao MMA Fighting na quinta-feira. “Verifique seu histórico, amigo. Aquele último ‘L’ dois anos atrás é para o garoto aqui.”

Chandler não luta desde a noite em que perdeu para Poirier, pois continua esperando por um eventual confronto contra Conor McGregor depois que eles foram anunciados como treinadores. O ultimo lutador em março de 2023.

Infelizmente para Chandler, a luta ainda não aconteceu, já que McGregor primeiro teve que se recuperar de uma perna quebrada sofrida em sua própria derrota para Poirier em 2021 e depois teve que lidar com um período de espera de seis meses antes de competir após retornar ao programa antidoping do UFC.

A luta foi finalmente marcada para acontecer no UFC 303, em junho, mas McGregor quebrou o dedo do pé e ficou de fora do card.

Enquanto isso, Chandler continua no limbo enquanto espera e torce para que uma nova data para a luta contra McGregor seja anunciada.

Talvez um dia, Chandler tente se vingar de Poirier no octógono, especialmente com o nativo da Louisiana dando a entender que sua carreira continuará, apesar de considerar a aposentadoria após sua derrota para o campeão peso leve Islam Makhachev no UFC 302.

“Veremos”, disse Poirier sobre seu futuro. “Acho que vou lutar de novo.”