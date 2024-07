Federação Francesa toma medidas contra cânticos “racistas” da Argentina

A Federação Francesa de Futebol (FFF) está entrando com uma queixa legal sobre “comentários racistas e discriminatórios” feitos por jogadores argentinos em cânticos pós-jogo sobre a seleção francesa após a final da Copa América.

A Argentina venceu a Colômbia por 1 a 0 no domingo. Um vídeo postado no Instagram pelo meio-campista argentino Enzo Fernández e amplamente visto no X mostrou jogadores argentinos cantando sobre jogadores franceses com herança africana.

Fernández mais tarde se desculpou por cantar a música apresentada no vídeo.

Os mesmos cânticos — de alguns torcedores argentinos — surgiram antes de França e Argentina se enfrentarem na final da Copa do Mundo há dois anos, que a Argentina venceu.

“Dada a seriedade dessas observações chocantes, que são contrárias aos valores do esporte e dos direitos humanos, o presidente da FFF decidiu entrar em contato com seu homólogo argentino e a FIFA diretamente para registrar uma queixa legal por comentários racistas e discriminatórios”, disse a federação francesa em um comunicado na terça-feira.

“O presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, condena da maneira mais forte possível os comentários racistas e discriminatórios inaceitáveis ​​feitos contra os jogadores da seleção francesa como parte de uma música cantada por jogadores e torcedores da seleção argentina.”

Diallo é membro do comitê executivo da UEFA, órgão máximo do futebol europeu, com uma reputação crescente na política do jogo.

A Argentina venceu a Colômbia na final da Copa América no domingo, em Miami. JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images

Os cânticos depreciativos destacam jogadores franceses de ascendência africana de vários países que possuem passaporte francês.

O companheiro de equipe de Fernández no Chelsea, Wesley Fofana, jogador da seleção francesa, compartilhou o vídeo nas redes sociais na terça-feira com o comentário: “Futebol em 2024: racismo desinibido”.

Em um pedido de desculpas no Instagram, Fernández disse que estava “envolvido na euforia” das comemorações.

“Quero me desculpar sinceramente por um vídeo postado no meu canal do Instagram durante as comemorações da seleção nacional”, ele postou. “A música inclui linguagem altamente ofensiva e não há desculpa para essas palavras.

“Eu me oponho à discriminação em todas as formas e peço desculpas por me deixar levar pela euforia das nossas celebrações da Copa América. Aquele vídeo, aquele momento, aquelas palavras, não refletem minhas crenças ou meu caráter. Eu realmente sinto muito.”

A FIFA não pôde confirmar imediatamente na terça-feira se a queixa francesa havia sido registrada.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que o futebol e suas 211 federações nacionais devem ter uma abordagem de tolerância zero ao racismo e, em maio, se comprometeu a relançar uma força-tarefa para monitorar incidentes.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.