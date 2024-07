Feriado sem impostos na Flórida: Quando começará o próximo dia sem impostos de volta às aulas na Flórida?

Flórida está se preparando para seu primeiro feriado de imposto sobre vendas de volta às aulas neste fim de semana, oferecendo aos pais uma oportunidade de ouro para economizar muito em materiais escolares, roupas novas e gadgets para o próximo ano letivo. Este período sem impostos está definido para aliviar um pouco a pressão financeira para as famílias enquanto elas se preparam para o novo ano acadêmico.

Férias fiscais de volta às aulas na Flórida terá a duração de duas semanas, de 29 de julho a 11 de agosto. Durante esse período, os compradores podem adquirir vários itens escolares essenciais sem pagar imposto sobre vendas, dentro de certos limites impostos pelo estado.

Aqui está uma análise do itens qualificados para compras isentas de impostos:

Material didático e quebra-cabeças: Vendendo por US$ 30 ou menos.

Vendendo por US$ 30 ou menos. A maioria dos materiais escolares: Vendendo por US$ 50 ou menos.

Vendendo por US$ 50 ou menos. Vestuário, calçado e acessórios: Vendendo por US$ 100 ou menos.

Vendendo por US$ 100 ou menos. Computadores e acessórios relacionados: Vendidos por US$ 1.500 ou menos, desde que sejam para uso pessoal e não comercial.

Mais feriados isentos de impostos na Flórida

Além do feriado fiscal de volta às aulas, os moradores da Flórida podem esperar mais dois eventos isentos de impostos este ano:

1. Férias de imposto sobre vendas para preparação para desastres: O evento, que acontece de 24 de agosto a 6 de setembro, oferece isenção de impostos em milhares de produtos relacionados à temporada de furacões, ajudando os moradores a se prepararem para possíveis emergências.

2. Férias fiscais de tempo de ferramentas: De 1 a 7 de setembro, este feriado permite que as pessoas comprem ferramentas isentas de impostos até um certo valor, dependendo da categoria da ferramenta. É perfeito para aqueles que querem atualizar seus kits de ferramentas sem o custo extra do imposto sobre vendas.

Datas de início das aulas

À medida que a temporada de volta às aulas se aproxima, as escolas da Flórida estão programadas para começar o ano letivo de 2024-2025 em 12 de agosto. A maioria dos 67 condados da Flórida, incluindo os principais como Orange, Hillsborough, Palm Beach, Pinellas e Duval, começarão nesta data. O Condado de Miami-Dade terá a data de início mais recente em 15 de agosto, enquanto o Condado de Broward começa em 14 de agosto.

É importante observar que a lei estadual determina as escolas não podem começar antes de 10 de agostoque este ano cai em um sábado. Cada condado tem a flexibilidade de definir sua própria data de início dentro desta estrutura, levando a pequenas variações em todo o estado.

O próximo feriado sem impostos é um alívio bem-vindo para pais e alunos que se preparam para o novo ano letivo. Aproveitando esse período, as famílias podem economizar significativamente em itens essenciais. Juntamente com as vendas contínuas, a economia pode ser substancial.