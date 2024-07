Festa com tema de Taylor Swift termina com uma criança morta em esfaqueamento em massa no Reino Unido

O terror atingiu segunda-feira em Southport, Inglaterra… quando um maníaco não identificado, empunhando uma faca e vestido com um capuz preto, causou alvoroço em uma oficina de dança e ioga para crianças, frequentada por pelo menos 25 meninas – com idades entre 6 e 11 anos.

Primeiro Ministro do Reino Unido Keir Starmer também condenou as notícias horríveis sobre X… partilhando os seus pensamentos com as pessoas afectadas e agradecendo à polícia e aos serviços de emergência pela sua resposta rápida.