FIFA recebe propostas formais para as Copas do Mundo de 2030 e 2034

À margem das Olimpíadas de Paris, a FIFA tem feito negócios com os futuros anfitriões da Copa do Mundo masculina, incluindo a Arábia Saudita.

A FIFA informou na segunda-feira que recebeu em Paris os livros formais de candidatura dos líderes das sete federações-membro que são as licitantes exclusivas para as Copas do Mundo de 2030 e 2034.

A Copa do Mundo de 2030 será co-organizada pela Espanha, Portugal e Marrocos, além de três vizinhos sul-americanos — Argentina, Paraguai e o anfitrião inaugural de 1930, Uruguai — que sediarão cada um dos 104 jogos do torneio.

A Arábia Saudita é a única candidata para sediar a Copa do Mundo de 2034, que foi acelerada pela FIFA no ano passado.

As duas propostas devem ser confirmadas em uma reunião on-line das 211 federações-membro da FIFA, em 11 de dezembro.

Primeiro, os planos do projeto da Copa do Mundo propostos devem ser detalhados em centenas de páginas que a FIFA pretende publicar no final desta semana. Eles devem incluir planos para estádios, hotéis, campos de treinamento, transporte e segurança nacional.

“A FIFA avaliará cuidadosamente os livros de candidatura e publicará seu relatório de avaliação” previsto para o último trimestre do ano, disse a entidade máxima do futebol mundial em um comunicado.

Os candidatos à Copa do Mundo também devem agora se submeter a uma avaliação de suas obrigações de direitos humanos para sediar o torneio. A FIFA foi convidada em maio para trabalhar com especialistas independentes para avaliar os candidatos.

A política de direitos humanos da FIFA foi introduzida há oito anos, depois de ter concedido as edições de 2018 e 2022 à Rússia e ao Catar, respectivamente, e foi aplicada pela primeira vez aos candidatos ao torneio de 2026.

Estados Unidos, Canadá e México serão co-sediadores da Copa do Mundo de 2026, a primeira com 48 equipes em vez de 32. Eles derrotaram o concorrente rival Marrocos em uma votação de 134-65 decidida em 2018 em Moscou.