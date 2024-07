Figuras da mídia de direita chamam Kamala Harris de candidata ‘DEI’ à medida que os ataques baseados em raça aumentam

Nova Iorque

A máquina midiática de direita está jogando tudo, menos a pia da cozinha, em Kamala Harris.

Enquanto ela realizava um comício na terça-feira pela primeira vez como provável candidata presidencial democrata, a Fox News, programas de rádio e a constelação de sites de notícias digitais e personalidades online estavam ocupados bombardeando-a com uma ampla gama de ataques, com o objetivo de transformá-la rapidamente em um vilão, faltando apenas 100 dias para o dia da eleição.

Nas últimas 48 horas, Harris foi ridicularizada como uma liberal radical da Califórnia; ela foi difamada como uma candidata “DEI”; ela foi denegrida como uma “amante” por seu relacionamento anterior com o ex-prefeito de São Francisco Willie Brown, embora tenha ocorrido depois que Brown se separou de sua esposa e não fosse um segredo; ela foi ridicularizada por sua risada e descrita como antipática; ela foi caracterizada por ter sido muito dura com o crime como promotora, mas também pró-imigração ilegal; sua candidatura foi rotulada como um “golpe”; e ela foi submetida a comentaristas zombando até mesmo da pronúncia de seu nome, entre outras coisas.

Basta dizer que tem sido bastante.

Se eleita, Harris não seria apenas a primeira mulher presidente, mas também é filha de imigrantes indianos e jamaicanos. Sua herança e status como uma mulher poderosa prestes a ganhar o Salão Oval, claramente, estimularam os ataques encharcados de vitríolo racista e sexista.

“De repente ela é o próximo messias?”, disse o apresentador da Fox News Jesse Watters na terça-feira à noite enquanto criticava Harris. “A única razão pela qual ela está na Casa Branca é por causa do acordo DEI que Biden fez com Bernie [Sanders] para selar a nomeação.”

A salva é uma página do manual da direita visando iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, um bicho-papão que ela tem usado para culpar por tudo, desde problemas de segurança aérea até o colapso da ponte de Baltimore.

Na maior parte da América corporativa, até mesmo chamar alguém de candidato “DEI” seria motivo para uma ação disciplinar rígida, se não para uma demissão total. Mas atribuir o sucesso de Harris à sua raça e sexo se tornou um padrão entre os aliados da mídia de Donald Trump, que convenientemente ignoram sua riqueza de experiência tanto em direito quanto em governo. (É um tanto irônico, dado que JD Vance, companheiro de chapa de Trump, na verdade tem um currículo bem ralo.)

Até certo ponto, a enxurrada de ataques a que Harris foi submetida lembra o tratamento feio que Barack Obama recebeu da mídia de direita há mais de uma década, enquanto fazia campanha para presidente e servia no cargo. Mais proeminentemente, Obama foi alvo da falsa e repreensível teoria da conspiração sugerindo que ele era um presidente ilegítimo porque ele supostamente não nasceu na América, um movimento que o próprio Trump incansavelmente atiçou as chamas. Os ataques a Harris são, sem dúvida, na mesma linha.

Enquanto figuras da mídia de direita têm atacado e zombado de Harris por anos como o “czar da fronteira” da administração e uma “socialista”, a blitzkrieg de ataques agora sendo direcionada à vice-presidente sinaliza o quão perplexa a MAGA Media está sobre como lidar com sua candidatura. Até domingo, o foco da mídia de direita estava em Joe Biden, que travou uma campanha implacável contra o presidente, retratando-o como um homem senil e mentalmente incapacitado sob o controle de forças “globalistas” nefastas.

Agora, com a troca repentina e de última hora do Partido Democrata, Trump e seus aliados da mídia são deixados em busca da narrativa mais eficaz para apresentar ao público para prejudicar as chances de Harris de negar a eles a Casa Branca. Esses esforços, certamente, aumentarão à medida que novas pesquisas surgirem mostrando que Harris pode ameaçar seriamente as chances de Trump vencer em novembro.

Qual narrativa os aliados da mídia de Trump adotarão ainda está para ser visto. Pode acabar sendo muito difícil identificar uma linha singular de ataque a Harris, caso em que várias acusações podem ser jogadas em uma mistura que se mistura. Foi assim que a mídia de direita confrontou Obama em 2008. Mas, notavelmente, não provou ser uma estratégia bem-sucedida.

E para alguns republicanos, os ataques raciais contra Harris já ultrapassaram os limites.

“Claro que não é apropriado, pelo amor de Deus. O quê, eles vão simplesmente dizer que se você não é um homem branco, é um candidato DEI?” disse a senadora republicana moderada Lisa Murkowski. “Sinto muito. Não.”