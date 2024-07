Figuras da mídia de direita culpam mulheres do Serviço Secreto e DEI por falha de segurança no tiroteio de Trump

Nova Iorque

Nos dias que se seguiram à tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump, o Serviço Secreto, encarregado de proteger o evento na Pensilvânia, foi investigado pela violação extraordinária que levou ao pior fracasso da agência em décadas.

Mas uma narrativa rapidamente se consolidou em algumas partes do ecossistema da mídia de direita:a falha de segurança foi resultado de iniciativas de diversidade da força de trabalho e de mulheres trabalhando como agentes do Serviço Secreto.

Embora a falha de segurança tenha ocorrido fora do perímetro rígido do evento, em um prédio mal protegido, a cerca de 120 a 150 metros do palco, figuras proeminentes de direita lançaram ataques misóginos, culpando as agentes femininas posicionadas perto de Trump, bem como a diretora do Serviço Secreto, Kimberly Cheatle, a segunda mulher a ocupar o cargo mais alto e uma defensora da entrada de mulheres na força.

Nos segundos após os tiros terem sido disparados no sábado, agentes homens e mulheres posicionados no palco com Trump entraram em ação para proteger o ex-presidente com seus próprios corpos. Mas em uma série de postagens em mídias sociais e aparições na televisão, especialistas da mídia de direita miraram na resposta das agentes mulheres, alegando que elas não tinham experiência, tamanho e capacidade para lidar com a situação. Vídeos editados que obtiveram milhões de visualizações nas mídias sociais como suposta evidência de incompetência feminina mostraram uma agente do Serviço Secreto aparentemente lutando para guardar sua arma em meio à cena caótica enquanto um grupo de agentes escoltava Trump até sua comitiva.

Grupos que representam mulheres na aplicação da lei também estão soando o alarme, dizendo que tais ataques são perigosos e hipócritas.

Matt Walsh, uma personalidade da mídia de extrema direita, escreveu uma série de postagens na plataforma de mídia social X atacando a noção de mulheres trabalhando como agentes do Serviço Secreto.

“Não deveria haver nenhuma mulher no Serviço Secreto. Elas são supostamente as melhores, e nenhuma das melhores nesse trabalho são mulheres”, ele escreveu.

Walsh, que defendeu os papéis tradicionais de gênero, afirmou sem evidências que se alguma mulher for contratada no Serviço Secreto, “isso significa 100% que um homem mais qualificado foi preterido”.

Mas aqueles com experiência na aplicação da lei federal observam que as agentes femininas da equipe de Trump agiram rapidamente, assim como seus colegas homens.

“Uma agente feminina se juntou à falange para proteger Trump de quaisquer possíveis disparos adicionais, enquanto outra agente feminina com sua arma em punho fornecia segurança na retaguarda”, disse Josh Campbell, ex-agente especial de supervisão do FBI e correspondente de segurança da CNN.

“Agentes femininas também estavam entre aqueles que guardavam o SUV blindado de Trump enquanto ele se preparava para deixar o local”, disse Campbell.

Especialistas em aplicação da lei dizem que geralmente não há pressa para guardar uma arma, pois isso significa inerentemente que uma arma de fogo não é necessária para lidar com uma ameaça potencial. O processo de guardar também é um momento em que agentes à paisana, em particular, devem tomar cuidado para garantir que seu gatilho não prenda em uma peça de roupa solta.

Figuras da mídia de direita têm criticado iniciativas de diversidade por anos, tornando “DEI” ou “Diversidade, Equidade e Inclusão” uma calúnia no ecossistema da mídia de direita, alegando falsamente que os padrões foram reduzidos para acomodar práticas de contratação diversas. Tudo, desde o colapso da ponte de Baltimore até problemas de segurança em aviões, foi colocado aos pés da crescente diversidade entre a força de trabalho.

As mulheres fazem parte do Serviço Secreto desde 1971. Todos os agentes, homens ou mulheres, devem atender aos mesmos padrões para ingressar na força, embora as candidatas tenham diferentes requisitos de aptidão física.

Por natureza, as equipes de segurança têm acesso aos detalhes mais pessoais e íntimos da vida de uma pessoa protegida — incluindo qualquer mulher sob proteção — e a presença de mulheres nas equipes do Serviço Secreto tem sido um elemento básico há décadas.

Nos momentos imediatos após o tiroteio, o áudio capturado pelo microfone de Trump mostrou agentes se protegendo com Trump atrás de um púlpito que permaneceu no local até que ficou claro que o atirador estava caído. Mas alguns da direita criticaram as agentes femininas como fisicamente incapazes de cobrir o corpo de Trump enquanto ele estendia o braço no ar para levantar o punho em um sinal de desafio aos seus apoiadores.

“Ter uma pessoa pequena como cobertura corporal para um homem grande é como uma sunga pequena na praia – não cobre o assunto”, escreveu na plataforma o dono do X, Elon Musk, que mais tarde apoiou Trump e dedicou milhões ao seu esforço de reeleição. “Pode ser um homem ou uma mulher, para ser claro, só precisa ser grande o suficiente para fazer o trabalho.”

Mas mesmo Musk, que viaja com segurança pessoal, já foi visto muitas vezes com guardas homens visivelmente mais baixos que ele.

Na Fox News, a apresentadora Laura Ingraham disse que, embora apoie as mulheres, “quando se trata de proteger o corpo de alguém que tem 1,90 m… você não consegue fazer isso se você tem 1,65 m. Você não consegue.”

Mas as falhas de segurança no comício de Trump vêm de um prédio fora do perímetro que estava sendo protegido pela polícia local, onde o atirador conseguiu chegar ao telhado e ter uma linha de visão clara para Trump. A ameaça a Trump não estava a poucos metros dele, onde as agentes femininas mais examinadas estavam localizadas. E a maioria dos agentes com Trump naquele dia eram homens.

Uma voz notável da direita defendeu as agentes femininas que protegeram Trump no comício.

Eric Trump, o filho do ex-presidente, disse a Jake Tapper, da CNN, na terça-feira que, “As pessoas naquele palco o amam. Elas levariam um tiro por ele.”

“Uma das mulheres no palco ficou comigo por três anos. Eu sei tudo sobre ela. Ela levaria um tiro por mim. Ela levaria um tiro por ele. Tão corajosos quanto eles são”, ele acrescentou. “Assim como todos os outros que estavam ao redor dele, o chefe de sua equipe estava naquele palco. Acredite em mim, a última coisa que eles queriam era que isso acontecesse e eles fizeram todas as coisas certas.”

Ainda assim, outras figuras de direita culparam as iniciativas DEI pela incompetência na agência federal liderada por Cheatle, apenas a segunda mulher a chefiar o Serviço Secreto. Cheatle, que serviu no Serviço Secreto por mais de 25 anos e fez parte do então vice-presidente Joe A equipe de segurança de Biden, anteriormente liderou a segurança global da PepsiCo. Em uma entrevista à CBS News no ano passado, ela disse que a agência havia buscado aumentar o número de mulheres na força.

“Estou muito consciente, enquanto estou sentado nesta cadeira agora, de garantir que precisamos atrair candidatos diversos e garantir que estamos desenvolvendo e dando oportunidades a todos em nossa força de trabalho, e particularmente às mulheres”, disse Cheatle.

Figuras de direita também atacaram o trabalho anterior de Cheatle como chefe de segurança na PepsiCo, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo.

O deputado republicano do Tennessee Tim Burchett, que atacou a vice-presidente Kamala Harris como uma contratação “DEI” em uma “Casa Branca de verificação de caixa”, escreveu no X: “Não consigo imaginar que uma contratação DEI da @pepsi seria uma má escolha como chefe do Serviço Secreto. #sarcasmo.”

No canal a cabo de extrema direita One America News, o apresentador Dan Ball afirmou que Cheatle “estava muito preocupado em garantir que todos os agentes usassem os pronomes adequados” em vez de garantir a segurança do ex-presidente.

O senador republicano Ron Johnson, que faz parte do Comitê de Segurança Interna do Senado, disse ao Washington Post na quarta-feira que acredita que Cheatle “estava muito mais preocupado com DEI do que em proteger, por exemplo, o presidente Trump”.

Em uma entrevista com Whitney Wild da CNN na terça-feira, Cheatle disse: “O que aconteceu é um incidente terrível e nunca deveria acontecer”.

“E obviamente vamos garantir que, daqui para frente, tiraremos todas as lições que surgirem disso e nos ajustaremos de acordo”, acrescentou ela.

Associações que representam mulheres na aplicação da lei reagiram aos ataques infundados contra agentes femininas com decepção e alarme.

“Declarações que culpam os esforços para promover a igualdade de gênero por esse tiroteio são, na melhor das hipóteses, hipócritas e, na pior, profundamente perigosas”, disse um grupo de associações, incluindo Mulheres na Aplicação da Lei Federal, Associação Internacional de Mulheres Policiais e Associação Nacional de Mulheres Executivas da Aplicação da Lei, em um comunicado.

Eles disseram que a pesquisa mostrou que os esforços para expandir o grupo de candidatos qualificados para cargos de aplicação da lei “nos deixam a todos mais seguros e dizem que não defendem a contratação baseada apenas em gênero ou a redução de padrões de qualquer forma”.

“Devemos rejeitar todos os esforços de má-fé para tentar marcar pontos políticos às custas da nossa segurança. Este é o esforço mais recente para semear divisão e culpa ao atacar iniciativas de diversidade para tudo, desde catástrofes de segurança de companhias aéreas até colapso de pontes e falências de bancos”, disseram os grupos.