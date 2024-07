Filha de Nicole Kidman, Sunday Rose, faz rara aparição pública

Nicole Kidman filha de 16 anos domingo rosa fez uma rara aparição pública na segunda-feira em Paris com sua mãe atriz – e as duas beldades são imagens de uma e da outra.

Nicole – que compartilha Sunday Rose com seu marido country star Keith Urbano – apareceu na passadeira vermelha do evento de relógios OMEGA da noite passada na Cidade Luz. E ela estava acompanhada por sua linda filha e as duas fizeram barulho.