Filho de Tiger Woods, Charlie, perde corte no US Junior Amateur

BLOOMFIELD TOWNSHIP, Michigan — Tiger Woods viu seu filho, Charlie, fazer 10 acima do par, 80, na terça-feira, e não passar o corte com 22 acima do par em duas rodadas no US Junior Amateur.

Woods, de 15 anos, que garantiu uma vaga no grupo de 264 jogadores no mês passado, terminou perto do final do grupo.

Os 64 melhores jogadores avançam para o match play, que começa na quarta-feira. A partida do campeonato de 36 buracos é no sábado.

Woods se saiu melhor no Oakland Hills South Course, que Ben Hogan apelidou de “O Monstro”, do que com uma abertura de 12 acima do par, 82 no North Course.

Woods teve um início sólido no segundo dia, enfrentando o desafio de dar a primeira tacada na frente de cerca de 500 pessoas entre ele e as vigas de aço que farão parte de um novo clube.

Seu jogo e o clube estão em construção.

Woods estava com 1 acima do par em quatro buracos quando uma tempestade interrompeu o jogo por mais de uma hora.

Quando o jogo recomeçou, ele fechou os nove primeiros jogando cinco buracos em 8 over, incluindo um triplo bogey no par-4 18, onde ele teve dois arremessos caindo em um green elevado apenas para rolar de volta colina abaixo. Ele finalmente conseguiu sua quinta tacada para permanecer no green.

O torneio amador júnior geralmente atrai algumas centenas de fãs no final do torneio de seis dias, mas Charlie e seu famoso pai atraíram uma multidão relativamente grande.

Tiger estava cercado por mais pessoas, incluindo policiais. Ele tinha sua própria galeria, que incluía fãs tirando fotos de si mesmos com um dos maiores jogadores de golfe de todos os tempos ao fundo.

Centenas de pessoas caminharam atrás de Charlie no fairway e deram uma volta completa no 10º green, seu primeiro buraco do dia.

Charlie, que em breve começará seu segundo ano do ensino médio na Flórida, entrou no torneio com muitos dos melhores juniores do mundo, fazendo 71, 1 abaixo do par, para vencer sua eliminatória.

Tiger, que tinha 14 anos quando se classificou para seu primeiro torneio júnior nos EUA, se tornou o único jogador a vencer o torneio três vezes consecutivas no início da década de 1990.

Ele se juntou ao filho no subúrbio de Detroit esta semana depois de igualar sua maior pontuação de 36 buracos como profissional no British Open, ficando de fora do corte pela terceira vez consecutiva em um torneio importante.

Tiger usava shorts, expondo suas pernas machucadas em um acidente de carro três anos atrás, e estava praticamente inexpressivo, independentemente de seu filho dar uma tacada boa ou ruim.