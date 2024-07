Filhos de ex-estrelas do Red Sox Ortiz e Ramirez são recrutados no terceiro dia

O draft amador de três dias da Major League Baseball foi concluído na terça-feira, com os 30 times fazendo 300 escolhas em menos de 3 horas e meia.

Alguns recrutas com sobrenomes conhecidos foram selecionados no último dia, que consistiu nas rodadas 11 a 20.

O Los Angeles Angels escolheu o outfielder Lucas Ramirez na 17ª rodada. Ramirez é filho do 12 vezes All-Star Manny Ramirez. O Boston Red Sox usou sua escolha na 19ª rodada para selecionar D’Angelo Ortiz, filho do rebatedor do Hall da Fama David Ortiz.

“Nós simplesmente sentimos que era uma boa adição à organização”, disse o diretor de olheiros amadores do Red Sox, Devin Pearson. “É um ponto positivo que o pai dele seja David Ortiz, mas nós o selecionamos como um prospecto.”

Na 20ª rodada, o Toronto Blue Jays escolheu o shortstop da USC Bryce Martin-Grudzielanek, que é filho do ex-All-Star Mark Grudzielanek.

O Oakland Athletics abriu a tarde selecionando o arremessador destro Kyle Robinson do Texas Tech com a primeira escolha da 11ª rodada. Isso desencadeou 10 rodadas de seleções — separadas por aproximadamente 45 segundos por escolha — até que o Texas Rangers escolheu o catcher universitário júnior Mac Rose com a última seleção da 20ª rodada.

O segunda base australiano Travis Bazzana foi escolhido pelo Cleveland Guardians como a primeira escolha no domingo.

O arremessador destro Drew Beam, que arremessou 102⅓ innings, o recorde da equipe, para o corpo de arremessadores vencedor da College World Series do Tennessee, foi uma das primeiras escolhas na segunda-feira, que contou com as rodadas 3 a 10.

Não é particularmente raro que equipes encontrem jogadores úteis — ou até mesmo superestrelas — nas rodadas 11 a 20. O ex-rebatedor Albert Pujols acertou 703 home runs na carreira nas grandes ligas depois de ser escolhido na 13ª rodada do draft de 1999. Membros do Hall da Fama como Andre Dawson (11ª rodada), Nolan Ryan (12ª rodada) e Ryne Sandberg (20ª rodada) também foram selecionados nas últimas rodadas.

Com o draft concluído, os 30 times da MLB começarão as negociações de contrato com as escolhas do draft.

Aqueles que ainda tiverem elegibilidade para a faculdade podem assinar até 1º de agosto às 17h EDT, e os demais terão até uma semana antes do draft de 2025.

Apenas um jogador escolhido nas primeiras 10 rodadas não conseguiu chegar a um acordo no ano passado: o outfielder da UC Irvine, Caden Kendle, retornou para seu último ano após ser selecionado por St. Louis na 10ª rodada com a 305ª escolha.

A aposta valeu a pena. Kendle foi uma seleção de quinta rodada pelos Twins nesta temporada.

Enquanto a maioria das escolhas de draft passam anos nas ligas menores, há exceções. O terceira base Nolan Schanuel fez sua estreia na liga principal em 18 de agosto, 40 dias após o Los Angeles Angels recrutá-lo na 11ª posição geral, e o outfielder do Texas Wyatt Langford estava na lista de abertura deste ano.